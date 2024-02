Το σουρεαλιστικό ψευδο-ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ

Συστήθηκε ως «Jenny from the block», μετατράπηκε σε JLo και τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτοσυστήνεται ως «η καλλιτέχνις», στον ρόλο που ερμηνεύει στην ταινία «This Is Me… Now: A Love Story», μια πραγματικά ανεξήγητη κινηματογραφική εξτραβαγκάντσα, όπου προβάλλει την τριπλή της ιδιότητα: χορεύτρια-τραγουδίστρια-ηθοποιός.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, η ταινία διαφημίζεται ως ένας εορτασμός του έρωτα, με τη διαφορά ότι αυτός ξεκινά αφού μάθεις πρώτα να αγαπάς τον εαυτό σου. Μια από τις κορυφαίες ντίβες της σόουμπιζ, η 54χρονη Λόπεζ δεν έχτισε την καριέρα της με επίκεντρο τη σεμνότητα, αλλά αυτή η ταινία μοιάζει με τον απόλυτο εγωκεντρικό ύμνο.

Ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς την ταινία είναι να φανταστεί τον εαυτό του παγιδευμένο σε μια ψηφιακά τροποποιημένη εκδοχή του εγώ της τραγουδίστριας. Ξεκινά με μια αφήγηση κινουμένων σχεδίων του πορτορικάνικου μύθου της Αλίντα και του Ταρού – ενός καταδικασμένου ζευγαριού ερωτευμένων (αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς της Λόπεζ είναι από το Πουέρτο Ρίκο, ενώ εκείνη μεγάλωσε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης).

Ακολούθως, η ταινία περνά σε μια χορευτική σεκάνς επιστημονικής φαντασίας, μετά σε ένα ψυχόδραμα με επίκεντρο το τάγκο, και τελειώνει με τη συμφιλίωση της με το παιδί μέσα της – όλα αυτά υπό τη συνοδεία τραγουδιών από το ομότιτλο άλμπουμ της. Πρόκειται για μυα σουρεαλιστική εμπειρία, που περιλαμβάνει ένα λαμπρό καστ επωνύμων φίλων της Λόπεζ, που συζητούν για ζώδια!

Σε μια σκηνή η αειθαλής Τοξότης Τζέιν Φόντα εκφράζει την έκπληξή της για την ταραγμένη ερωτική ζωή «της καλλιτέχνιδος», λέγοντας «είναι έξυπνη, όμορφη και τόσο δυνατή». Η αίσθηση που αφήνει η ταινία είναι ότι ίσως πρόκειται για την πιο αποτυχημένη απόπειρα κινηματογραφικής αυτοβιογραφίας από την εποχή του αλήστου μνήμης «Glitter» της Μαράια Κάρεϊ, το 2001.

Το «This Is Me … Now: A Love Story» χρηματοδοτήθηκε από την ίδια τη Λόπεζ και σύμφωνα με το περιοδικό Variety κόστισε 20 εκατ. δολάρια (18,6 εκατ. ευρώ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι και γνωστοί της ήταν κατά της υλοποίησής του. Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει είναι «εθισμένος στον έρωτα» και διαρκώς μονολογεί για τις φήμες περί ρομαντικών δραμάτων που έχουν καλλιεργήσει για εκείνη τα ταμπλόιντ έντυπα.

Ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Μπεν Αφλεκ, ερμηνεύει ακομπλεξάριστα έναν φαφλατά τηλεοπτικό παρουσιαστή με μαλλί χαίτη και επιδερμίδα ανησυχητικά πορτοκαλί χρώματος –οποιαδήποτε ομοιότητα με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς… συμπτωματική–, ο οποίος φωνασκεί ασταμάτητα μπροστά στην κάμερα για το θέμα του έρωτα.

Σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξή της η Λόπεζ ανέφερε τον Αφλεκ ως πηγή έμπνευσης για την ταινία. Είπε ότι υπάρχουν μέρη του φιλμ που είναι εντελώς αυτοβιογραφικά και άλλα «που είναι κάπως meta – παρουσιάζονται όχι ακριβώς όπως συνέβησαν, αλλά έχουν την αίσθηση όσων συνέβησαν».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 αλλά πρωτογνωρίστηκε το 2002. Χώρισαν δύο χρόνια αργότερα υπό την πίεση της ατέρμονης εμμονής του διεθνούς Τύπου –που τους είχε βαφτίσει «Μπένιφερ»– για τη σχέση τους, και επανασυνδέθηκαν το 2021. Η ταινία, σύμφωνα με τη Λόπεζ, «ολοκληρώνει ένα 20ετές ταξίδι μου με επίκεντρο τον έρωτα και το γεγονός ότι ήμουν αθεράπευτα ρομαντική».

Η θυελλώδης σχέση της με τον Αφλεκ δίνει στην ταινία μια αίσθηση ψευδο-ντοκιμαντέρ, ειδικά στη σκηνή όπου η Λόπεζ δείχνει σε συνεργάτες της τα ερωτικά γράμματα που έχουν ανταλλάξει οι δυο τους στις δύο περιόδους της σχέσης τους. «Βρίσκω ταυτόχρονα όμορφο, ποιητικό και ειρωνικό το γεγονός ότι η σχέση μας είναι η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ. Και ο δίσκος σου την κάνει τώρα να ειπωθεί» λέει κάποια στιγμή ο Αφλεκ μιλώντας ευθέως στην κάμερα.

Σκηνές όπως αυτή μετατρέπουν το «This Is Me … Now: A Love Story» σε έναν αυτοδημιούργητο εορτασμό μιας σχέσης και μιας καριέρας σχεδόν εξίσου σουρεαλιστικής με το ύφος της ταινίας – με στιγμές γελοιότητας, ματαιοδοξίας, αλλά και στιγμές έρωτα μεταξύ δύο ανθρώπων που δείχνουν να μην μπορούν να ζήσουν ο ένας μακριά από τον άλλον.

