H Nike έκανε μήνυση για τα «παπούτσια του Σατανά» με το αληθινό ανθρώπινο αίμα

Ολα ξεκίνησαν την Δευτέρα όταν η εταιρεία-κολεκτίβα MSCHF αποφάσισε να λανσάρει 666 ζευγάρια τροποποιημένων Nike που βάφτισε «αθλητικά του Σατανά», σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X.

Για την δημιουργία της νέας γραμμής υποδημάτων, έξι υπάλληλοι της εταιρείας προσέφεραν κυριολεκτικά το αίμα τους, όπως επιβεβαίωσε ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας, ο Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ. Ερωτηθείς από τους New York Times για το πως συνέλεξαν το αίμα, ο Γκρίνμπεργκ απάντησε: «ναι, χαχα, δεν το έκαναν επαγγελματίες υγείας, το κάναμε μόνοι μας».

Κάθε ένα από τα παπούτσια περιέχει μία σταγόνα ανθρώπινου αίματος, εγκλωβισμένη μαζί με μελάνι σε μία φυσαλίδα αέρα των Nike Air Max 97. Η MSCHF σκόπευε να πουλήσει 666 ζευγάρια για 1.018 δολάρια το καθένα.

Οπως είναι φυσικό, τα νέα παπούτσια με το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα και τις κόκκινες λεπτομέρειες προκάλεσαν σάλο στο Διαδίκτυο ενώ η Nike καταδίκασε αμέσως το γεγονός, τονίζοντας πως δεν συνεργάστηκε για το τροποποιημένο προϊόν ούτε έδωσε ποτέ την έγκρισή της.

Ο κολοσσός μάλιστα προχώρησε σε μήνυση με την οποία διαμαρτύρεται πως το συγκεκριμένο παπούτσι «είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση και να δημιουργήσει έναν εσφαλμένο συσχετισμό μεταξύ των προϊόντων της MSCHF και αυτών της Nike». Η πολυεθνική τόνισε επίσης πως το «παπούτσι του Σατανά» έχει ήδη προκαλέσει σημαντική βλάβη στην καλή εικόνα της εταιρείας καθώς, μεταξύ άλλων, καταναλωτές πιστεύουν ότι η Nike υποστηρίζει τον σατανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η MSCHF δεν είχε δεχτεί μήνυση από την Nike όταν είχε και πάλι μετατρέψει ζευγάρια Nike Air Max 97 σε «αθλητικά του Ιησού» με αγιασμό και σταυρούς στα κορδόνια.

Τώρα, η Nike μηνύει την MSCHF για παραβίαση εμπορικού σήματος, ψευδή ονομασία προέλευσης και βλάβη εμπορικού σήματος, ζητώντας από δικαστήριο να απαγορεύσει στην MSCHF την κατασκευή, διανομή, πώληση ή προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος φέρει το εμπορικό σήμα της Nike. Παράλληλα, απαιτεί από την MSCHF να παραδώσει στη Nike όλα τα τροποποιημένα Nike Air «του Σατανά» για να καταστραφούν, μαζί με τις συσκευασίες και οποιοδήποτε άλλο προωθητικό υλικό σχετίζεται με προϊόντα της Nike.

Τα «παπούτσια του Σατανά» δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X, μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του «Montero (Call Me by Your Name)» που έχει αναφορές στον Παράδεισο και τον «άρχοντα του σκότους». Στο τραγούδι, ο Lil Nas X, κατά κόσμον Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, εμφανίζεται να παίζει κιθάρα στην Εδέμ, όταν παρουσιάζεται στο δέντρο της Γνώσης ο Σατανάς με σώμα φιδιού, με τον οποίον αρχίζει να ερωτοτροπεί.

Ο Lil Nas X αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2019 και στο τραγούδι είναι εμφανείς οι αναφορές και στην νουβέλα «Call Me by Your Name», για τον θερινό έρωτα δύο ανδρών, πάνω στην οποία βασίστηκε η ομώνυμη ταινία.

Το βίντεο επιφυλάσσει και ένα ελληνικό ρητό, χαραγμένο στο κορμό του δένδρου της Γνώσης.

