Ζελένσκι: Ετοιμη να εξαπολύσει την αντεπίθεσή της η Ουκρανία

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαπολύσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή της για να ανακαταλάβει τις περιοχές που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

«Πιστεύουμε απόλυτα ότι θα επιτύχουμε», τόνισε ο ουκρανός ηγέτης στη Wall Street Journal. «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς. Αλλά θα το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι», διαβεβαίωσε ο ίδιος.

Τον προηγούμενο μήνα ο Ζελένσκι είχε επισημάνει ότι η Ουκρανία πρέπει να περιμένει την παράδοση περισσότερων δυτικών αρμάτων μάχης προτού ξεκινήσει την αντεπίθεσή της.

Εδώ και καιρό διεξάγει διπλωματική εκστρατεία για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση και όπλα, κλειδί για την επιτυχία των σχεδίων του Κιέβου, μετέδωσε το διεθνές ορακτορείο ειδήσεων Reuters. Πιο πρόσφατα, ουκρανοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι το Κίεβο διαθέτει όσα μέσα χρειάζεται προκειμένου να εκκινήσει η εν λόγω επιχείρηση.

Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι προανήγγειλε την έναρξη της επικείμενης αντεπίθεσης, διαμηνύοντας πως «ήρθε η ώρα» η χώρα να «πάρει πίσω όσα της ανήκουν».

Το επιτελείο του έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο ουκρανοί στρατιώτες διακρίνονταν να προωθούνται στις γραμμές του μετώπου υπό την υπόκρουση ενός ύμνου-προσευχής για την επιτυχία της επιχείρησης.

Valerii Zaluzhnyi, Commander-in-Chief of the Ukrainian Army, published a video titled "Time to take back what is ours" – a prayer for liberation of Ukraine.

The video was inspired by a prayer written by Osyp Mashchak almost 100 years ago. The main theme of the modern prayer is… pic.twitter.com/u9t42rmyr5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2023