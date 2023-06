Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Αγκυρα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Αγκυρα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 8:45 πμ (τοπική ώρα) στις εγκαταστάσεις του κρατικού εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται σε προάστιο της πρωτεύουσας της Τουρκίας, ανέφερε η αγγλόφωνη εφημερίδα Arab News.

Αμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις της γύρω περιοχής.

Στο εργοστάσιο συγκεντρώθηκαν οι οικογένειες των εργαζομένων προκειμένου να ενημερωθούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσωπων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

