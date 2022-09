Τον μυστικό φάκελο του FBI για τους Monkees ζητά ο αρχηγός της θρυλικής μπάντας

Γιατί το FBI παρακολουθούσε τους Monkees τη δεκαετία του 60; Αυτό θέλει να μάθει το τελευταίο εν ζωή μέλος του θρυλικού ποπ συγκροτήματος και υπέβαλε μήνυση κατά του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ ζητώντας τον μυστικό φάκελο που διατηρούσε για τα μέλη της μπάντας.

Για λογαριασμό του 77χρονου Μίκι Ντόλενζ, αρχηγού και ντράμερ του δημοφιλούς βρετανο-αμερικανικού ποπ συγκροτήματος, τη μήνυση κατέθεσε ο δικηγόρος Μαρκ Ζάιντ.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο μουσικόφιλος Ζάιντ πρότεινε στον Ντόλενζ να μηνύσει το FBI όταν έμαθε ότι υπάρχει υλικό στα συρτάρια του από παλιές παρακολουθήσεις των μελών του. Μία έκθεση με το υλικό αυτό, με εκτεταμένη διαβάθμιση, δημοσιοποιήθηκε το 2011.

Στην έκθεση, το συγκρότημα αναγράφεται με λάθος ορθογραφία, Monkeys αντί για Monkees και δεν δίνεται κάποια ικανοποιητική εξήγηση για τον λόγο που παρακολουθούνταν τα μέλη του.

Αναφέρεται μόνο ότι λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ, η κυβέρνηση παρακολουθούσε μουσικούς και ηθοποιούς που ήταν αντίθετοι στον πόλεμο. Σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Πρόσθετες δραστηριότητες εναντίον της αμερικανικής πολιτικής στον πόλεμο στο Βιετνάμ», μία ολόκληρη σελίδα είναι σβησμένη. Η έκθεση περιγράφει τους Monkees ως τέσσερις νεαροί ντυμένοι μπίτνικ που απευθύνονται κυρίως στο εφηβικό κοινό.

Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα τραγούδια «I’m a Believer», «Last Train to Clarksville» και «Daydream Believer».

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας πράκτορας του FBI είδε «υποσυνείδητα μηνύματα να ανοβοσβήνουν στην οθόνη» στη σκηνή, στη διάρκεια μίας συναυλίας τους, «τα οποία ήταν αριστερής πολιτικής φύσης», καθώς και βίντεο με «αντιαμερικανικά μηνύματα για τον πόλεμο του Βιετνάμ».

Ο Ζάιντ είπε ότι ζήτησε τον πλήρη φάκελο από το FBI τον Ιούνιο, αλλά δεν έλαβε απάντηση, έτσι προχώρησε στη μήνυση.

The Monkees onstage in 1969, backed during that year's tour by Sam & The Goodtimers: pic.twitter.com/vQLYvBPb3j

— Monkees Live Almanac (@MonkeesAlmanac) August 27, 2022