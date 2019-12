Το πρώτο τουρκικό drone προσγειώθηκε στα κατεχόμενα [βίντεο]

Εφτασαν στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου στα κατεχόμενα της Κύπρου, τα πρώτα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να συνοδεύουν τα τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα, που πραγματοποιούν γεωτρήσεις στο Αιγαίο.

Οπως αναφέρει η Deutsche Welle, η Αγκυρα είχε ζητήσει από την τουρκοκυπριακή ηγεσία τη χρήση του συγκεκριμένου αεροδρομίου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για πολιτικές ή στρατιωτικές πτήσεις προκειμένου να δημιουργήσει εκεί βάση για κατασκοπευτικά drone.

Η Αγκυρα πέτυχε την εμπλοκή της Κύπρου μέσω της αεροπορικής βάσης στο Λευκόνοικο, στις στρατιωτικές δράσεις της στην ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας σε εφαρμογή συμφωνία με την «κυβέρνηση» των Τουρκοκυπρίων, για προσγείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα κατεχόμενα.

Πρόκειται για τα τουρκικής κατασκευής drone με την ονομασία Bayraktar TB2, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια από την Αγκυρα για παρακολουθήσεις στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων.

Οπως γράφει το protothema.gr, το πρώτο drone προσγειώθηκε σε στρατιωτική αεροπορική βάση στο κατεχόμενο Λευκόνοικο το πρωί της Δευτέρας, μετά από πτήση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Το drone απογειώθηκε από την τουρκική ναυτική βάση Νταμαλάν γύρω στις 5 το πρωί και προσγειώθηκε στην Κύπρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Το Σάββατο, η λεγόμενη κυβέρνηση των Τουρκοκυπρίων, ανακοίνωσε ότι η απόφαση για παραχώρηση της αεροπορικής βάσης στο Λευκόνοικο στα τουρκικά drone λήφθηκε με απαίτηση των τουρκικών δυνάμεων.

Ο τουρκοκύπριος «υπουργός» αρμόδιος για θέματα μεταφορών, Τόλγκα Ατακάν, δήλωσε σχετικά ότι οι πτήσεις των τουρκικών drone θα ελέγχονται από τις μονάδες εναέριου ελέγχου στο αεροδρόμιο Ερτζάν. Σύμφωνα με τον Ατακάν, η συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη επηρέασε τη λήψη της απόφασης για χρήση του Λευκονοίκου από την Aγκυρα.

