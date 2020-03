Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον κορονοϊό

Σε πανικό βρίσκεται από χθες το βράδυ το ΝΒΑ μετά την εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού στις τάξεις των παικτών.

Η «μαγική» Λίγκα αποφάσισε την αναστολή των αγωνιστικών υποχρεώσεων και το κλίμα είναι «παγωμένο» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Greek Freak, με ένα λιτό και περιεκτικό μήνυμα απευθύνθηκε στους ακολούθους του ώστε να φερθούν με ψυχραιμία.

«Το μπάσκετ γίνεται δευτερεύον ζήτημα. Να προσέχετε εσάς και την οικογένειά σας. Να πλένετε συχνά τα χέρια σας», ήταν οι συμβουλές του MVP του ΝΒΑ που τοποθετείται πάντα με την πρέπουσα σοβαρότητα σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Basketball becomes secondary… Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020