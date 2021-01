Το καθεστώς Πούτιν συνέλαβε τον Αλεξέι Ναβάλνι με το που έφτασε στη Μόσχα

Πρώτα κάποιοι πήγαν να τον σκοτώσουν. Αφού δεν τα κατάφεραν, τώρα το ρωσικό κράτος τον φυλακίζει. Η μοίρα του Αλεξέι Ναβάλνι…

Ο ρώσος αντικαθεστωτικός επέστρεψε στη Μόσχα την Κυριακή, ύστερα από πέντε μήνες που παρέμεινε στη Γερμανία για να νοσηλευτεί και να αναρρώσει από το δηλητήριο με το οποίο είχαν αποπειραθεί να τον βγάλουν από τη μέση.

Κατά την άφιξή του όμως στο αεροδρόμιο «Σερεμέτιοβο» της ρωσικής πρωτεύουσας, την ώρα που επρόκειτο να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων, ο Ναβάλνι συνελήφθη από την αστυνομία. Οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές (FSIN) επιβεβαίωσαν την σύλληψή του.

Σε ανακοίνωσή του, το FSIN ανέφερε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι περιλαμβάνεται σε λίστα καταζητουμένων από τις 29 Δεκεμβρίου 2020 για παραβίαση των όρων αναστολής ποινής φυλάκισης, η οποία είχε επιβληθεί το 2014.

«Ο Αλεξέι συνελήφθη χωρίς να εξηγηθεί ο λόγος της σύλληψής του… Δεν μου επέτρεψαν να τον πλησιάσω» όταν πέρασε τα σύνορα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος του Ολγκα Μιχαΐλοβα.

Οι ρωσικές σωφρονιστικές υπηρεσίες είχαν απειλήσει από την Πέμπτη ότι θα συλληφθεί εάν πατούσε το πόδι του στη Ρωσία. Του προσάπτουν ότι δεν παρουσιαζόταν στις αρχές δύο φορές τον μήνα, όπως επιβάλλουν οι όροι ποινής φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή στην οποία είχε καταδικασθεί το 2014. Αλλά πώς να παρουσιαστεί, όταν βρισκόταν στη Γερμανία ουσιαστικά για να ξεφύγει από τους επίδοξους δολοφόνους του;

Ο ίδιος ο Ναβάλνι δηλώνει ότι έχει αποδείξεις ότι πίσω από τη δηλητηρίασή του με την τοξική ουσία Novichok βρίσκονταν πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή πράκτορες του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πολλοί υποστηρικτές του Ναβάλνι συνελήφθησαν στην Μόσχα, αλλά στο αεροδρόμιο «Βνούκοβο» όπου αρχικά αναμενόταν.

Τη σύλληψη του Ναβάλνι καταδίκασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter:

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.

I call on Russian authorities to immediately release him.

— Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021