Τι διεκδικούν οι κληρονόμοι των μελών της μπάντας του Τζίμι Χέντριξ

Τα καταπιστεύματα δύο βρετανών μουσικών που έβαλαν τη σφραγίδα τους στις συνθέσεις των μεγαλύτερων επιτυχιών του αείμνηστου σταρ της ροκ Τζίμι Χέντριξ μπορούν να μηνύσουν τη Sony Music Entertainment, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μερίδιο από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Ο μπασίστας Νόελ Ρέντινγκ και ο ντράμερ Μιτς Μίτσελ εντάχθηκαν στο συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience το 1966 και έπαιξαν στα τρία στούντιο άλμπουμ του, «Are You Experienced», «Axis: Bold as Love» και «Electric Ladyland» – δίσκοι ορόσημα της μουσικής ροκ, που περιέχουν κλασικές επιτυχίες όπως τα «Purple Haze», «Hey Joe» και «Foxey Lady».

Εκτός από ελάχιστα τραγούδια που έγραψε ο Ρέντινγκ, ο Χέντριξ συνέθεσε το ρεπερτόριο του γκρουπ και κέρδισε μόνος τα δικαιώματα των τραγουδιών, ωστόσο το τρίο μοιράστηκε τα πνευματικά δικαιώματα για τις ηχογραφήσεις που δημιούργησαν μαζί πριν από τον θάνατο του Χέντριξ, το 1970, σε ηλικία 27 ετών.

Πιστεύοντας ότι δεν θα κυκλοφορούσε άλλη μουσική από το συγκρότημα –και με τις επικερδείς εποχές των επανεκδόσεων και των υπηρεσιών ροής χρόνια μακριά– οι δύο μουσικοί παραχώρησαν τα δικαιώματά τους στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο Ρέντινγκ έλαβε 100.000 δολάρια, ενώ ο Μίτσελ 240.000 δολάρια, με τα δύο υπογεγραμμένα έγγραφα να αναφέρουν ότι οι δυο τους παραιτούνταν του δικαιώματός τους να κάνουν μελλοντικές αγωγές για πιθανά κέρδη.

Ο Ρέντινγκ και ο Μίτσελ πέθαναν το 2003 και το 2008 αντίστοιχα, αλλά οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις περιουσίες τους υπέβαλαν μήνυση, αρχικά τον Φεβρουάριο του 2022, υποστηρίζοντας ότι τους οφείλεται μερίδιο από τα δικαιώματα του καταλόγου τραγουδιών που ηχογράφησαν, υποστηρίζοντας ότι οι μουσικοί «δεν έχουν αποζημιωθεί για τη δουλειά τους και πέθαναν και οι δύο σε σχετική φτώχεια».

Η Sony προσπάθησε να απορρίψει τη μήνυση, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις που υπέγραψαν οι δυο τους αρκούσαν ώστε η υπόθεση να μην καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Αλλά στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, ο δικαστής Μάικλ Γκριν αποφάσισε ότι η υπόθεση μπορεί να εκδικαστεί, πιθανότατα το 2025.

Ο πρωτοποριακός τρόπος χρήσης της ηλεκτρικής κιθάρας του Χέντριξ και τα άγρια φωνητικά του, με τη ρυθμική αρωγή των Ρέντινγκ και Μίτσελ, οδήγησαν στη μεγάλη επιτυχία των Jimi Hendrix Experience. Τα τραγούδια της μπάντας παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή στην εποχή του streaming, με εκατοντάδες εκατομμύρια ροές από τους χρήστες του Spotify και άλλων μουσικών πλατφορμών.

Δικηγόροι από τα καταπιστεύματα των Ρέντινγκ και Μίτσελ υποστήριξαν στο παρελθόν ότι η Sony δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος στα συμβόλαια που υπέγραψαν οι δύο μουσικοί, και ότι τα συμβόλαια δεν επεκτείνονται σε αγωγές κατά των κληρονόμων του Χέντριξ. Υποστήριξαν επίσης ότι τα μόνα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμβάσεις προέρχονται από την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Οι διαχειριστές των περιουσιών των δύο μουσικών ζητούν μερίδιο επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σύμφωνα με την αρχική συμφωνία τους με τον Χέντριξ – 25% ο καθένας, και το υπόλοιπο 50% στον τραγουδιστή και κιθαρίστα. Η αρχική αγωγή του 2022 επιχειρούσε να ανακατανείμει τα πνευματικά δικαιώματα και να αναζητήσει χαμένα έσοδα και τόκους για αυτά τα ποσοστά, συν αποζημιώσεις και νομικά έξοδα.

Πολλοί μουσικοί κερδίζουν συχνά υποθέσεις δικαιωμάτων από τους αείμνηστους συνεργάτες τους. Ο κορυφαίος παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς, υπεύθυνος για τον πρωτοποριακό ήχο του Μάικλ Τζάκσον στα άλμπουμ «Off the Wall», «Thriller» και «Bad», κέρδισε το 2017 αποζημίωση ύψους 9,4 εκατ. δολαρίων, όταν ισχυρίστηκε ότι αποκόπηκε από μεταθανάτιες συμφωνίες των διαχειριστών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, που έγιναν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

