Βίντεο-ντοκουμέντο με ισραηλινές ομήρους στα χέρια της Χαμάς

Αδημοσίευτα πλάνα πέντε ισραηλινών γυναικών που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς κατά την επιδρομή της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στάθηκε αφορμή για τον πόλεμο στη Γάζα, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση την Τετάρτη. Πρόκειται για νεοσύλλεκτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, όπως έγινε γνωστό.

Στα πλάνα οι νεαρές γυναίκες, όλες τους αιφνιδιασμένες και κάποιες αιμόφυρτες, εικονίζονται να δέχονται υβριστικές επιθέσεις προτού μεταφερθούν, με τα χέρια δεμένα, σε ένα τζιπ.

«Εχω φίλους στην Παλαιστίνη» ακούγεται να λέει στα αγγλικά μία από τις νεοσύλλεκτες, η 19χρονη Ναάμα Λέβι. Ενας από τους ενόπλους ακούγεται να της απαντά, φωνάζοντας, στα αραβικά: «Είστε σκυλιά! Θα σας πατήσουμε, σκυλιά».

Ενας άλλος ένοπλος λέει σε μια από τις ομήρους: «Είσαι όμορφη». «Εδώ, αυτά είναι τα κορίτσια που μπορούν να μείνουν έγκυες» ακούγεται να λέει μια άλλη φωνή.

Οι οικογένειες των ομήρων εξέφρασαν την ελπίδα ότι το βίντεο αυτό θα εντείνει την πίεση στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, από τον οποίο ζητούν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς προκειμένου να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, αξιοποίησε τη μετάδοση του τρίλεπτου βίντεο προκειμένου να ενισχύσει το δικό της μήνυμα.

«Τα κορίτσια αυτά παραμένουν αιχμάλωτα της Χαμάς. Σας παρακαλώ, μην αποστρέφετε το βλέμμα. Δείτε το βίντεο. Στηρίξτε το Ισραήλ για να φέρουμε τους ανθρώπους μας στην πατρίδα» είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νταβίντ Μένσερ.

“Here, these are the girls who can get pregnant.”

This is video footage depicting the horrific kidnapping of 5 female Israeli hostages: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa and Naama Levy.

They have been held hostage by Hamas terrorists for more than 230 days… pic.twitter.com/zFo9eB77uC

— Israel ישראל (@Israel) May 22, 2024