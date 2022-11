Συνάντηση Δένδια – Χαφτάρ στη Βεγγάζη

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης Ντμπεϊμπά να την παρεμποδίσει -σε ανοικτή γραμμή προφανώς με την Αγκυρα-, η επίσκεψη Δένδια στη Βεγγάζη (Ανατολική Λιβύη) προχώρησε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και κατά τη διάρκειά της, ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια για την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, ενώ καταδίκασε τα παράνομα τουρκολιβυκά μνημόνια.

Οσο, δε, για την πορεία σταθεροποίησης της βορειοαφρικανικής χώρας, φέρεται να σημείωσε με νόημα ότι αν μέχρι τον Ιανουάριο δεν γίνουν εκλογές, θα πρέπει να αναληφθούν άλλες δράσεις.

Ο Χαλίφα Χαφτάρ εξήρε τις σχέσεις της Βεγγάζης με την Αθήνα και τις διπλωματικές ενέργειες σε συντονισμό με το Κάιρο.

Ακολούθως, στο λιμάνι της Βεγγάζης ο κ. Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση παρουσίασης της συνεισφοράς της Ελλάδας στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (World Food Programme) για την αποκατάσταση του Λιμένα της Βεγγάζης – κρίσιμο σημείο εισόδου για τρόφιμα και ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και του Σαχέλ.

Ιn #Benghazi, Ι attended an event to present Greece’s contribution to the @WFP project on the reconstruction of the city’s Port, a critical entry point for delivering food & humanitarian assistance/food aid to the wider region of #NorthAfrica & #Sahel. pic.twitter.com/Mlh3cRit7K

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022