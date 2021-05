Στη δύναμη του ΠΝ το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο Aegean Hawk S-70

Παραδόθηκε την Πέμπτη στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο Aegean Hawk S-70, από τα συνολικά 11 που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα, εν αναμονή και των Romeo -επτά τον αριθμό- σtα τέλη του έτους.

Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Aegean Hawk S-70 ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Aeroservices, του πιστοποιημένου εγχώριου επισκευαστικού φορέα των ελικοπτέρων Sikorsky, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Το «παρών» στην παράδοση του ελικοπτέρου έδωσαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Aμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, καθώς και ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Πρόκειται για πρώτο από τα 11 Aegean Hawk που κατέχει το Πολεμικό Ναυτικό, τόνισε κατά τον χαιρετισμό του ο στρατηγός Φλώρος. «Αυτό», είπε, «είναι ένα μικρό κομμάτι από ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, που προχωρά με γρήγορη, αποτελεσματική και διαφανή εκπλήρωση».

Οπως επεσήμανε ο Α/ΓΕΕΘΑ, «η διαθεσιμότητα των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σημαντική για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», ενώ χαρακτήρισε τη χρήση των ελικοπτέρων «εξαιρετικά σημαντική στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας».

Συνεχάρη, δε, το Πολεμικό Ναυτικό για τη συνεργασία του με ιδιωτικό φορέα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ελικοπτέρων, υπογραμμίζοντας ότι «το Πολεμικό Ναυτικό, σε δύσκολους καιρούς, καταφέρνει να αυξάνει τη διαθεσιμότητα των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στο τέλος του 2021 – αρχές του 2022, υπενθύμισε ο στρατηγός Φλώρος, «θα αρχίσουν να καταφτάνουν και τα επτά ελικόπτερα Romeo», ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός ΓΕΝ σημείωσε ότι «το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελικοπτέρων Aegean Hawk έχει ως στόχο την ταχεία ανάπτυξη της επιχειρησιακής δυνατότητας του Πολεμικού Ναυτικού» και χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Aeroservices ως ζήτημα «υψηλής προτεραιότητας, καθώς θα ενισχύσει το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Με τη σειρά του ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, συνεχάρη την Aeroservices για την αποτελεσματικότητά της, για να επαναλάβει ότι επί 200 χρόνια, Ελλάδα και ΗΠΑ «στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και στηρίζουν τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Μέσα από τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών, τόνισε ο κ. Πάιατ, η Ελλάδα καταφέρνει και «εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τα στρατιωτικά της μέσα», ενώ οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στο αμερικανικό και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δημιουργούν «νέες προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με μακροχρόνιο ορίζοντα».

Happy to join @ChiefHNDGS & Vice Admiral Petrakis to see the hard work being done at Aeroservices to get vital @navygr aircraft back in the air. A terrific example of US foreign military sales building Hellenic Navy self-sufficiency & supporting jobs in Greece's defense industry. pic.twitter.com/eHfWDYPACi

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 6, 2021