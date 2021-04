Γιατί η πτήση του Πάιατ στον «Ηνίοχο» εξόργισε τον Ερντογάν

Δεν έφτανε η μεγάλη άσκηση «Ηνίοχος», με βάση την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα και τη συμμετοχή επτά χωρών, για την οποία οι Τούρκοι βέβαια γνώριζαν καλά ότι δεν θα ήταν μία απλή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Ηρθε και η πτήση του αμερικανού πρεσβευτή, Τζέφρι Πάιατ, με (αμερικανικό) F-16, και η «διαφήμισή της» στο Twitter από τον ίδιο για να τους εξοργίσει ακόμα περισσότερο.

Ο πεσβευτής δημοσιοποίησε την φωτογραφία του από το κόκπιτ στον επίσημο λογαριασμό της αμερικανικής πρεσβείας, υπογραμμίζοντας «τη μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την αναπτυσσόμενη αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ».

«Ευχαριστώ τη USAFE-AFAFRICA που μου έδειξε από ψηλά, από το πιλοτήριο ενός F-16, εικόνες της Ελλάδας που κόβουν την αναπνοή. Με περηφάνεια συμμετέχουμε, με την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες στην (άσκηση) “Ηνίοχος 2021”, η οποία αναδεικνύει τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την διευρυνόμενη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας, που φτάνει σε όλο και υψηλότερα επίπεδα», έγραψε ο πρεσβευτής.

Ο Τζέφρι Πάιατ πέταξε πάνω από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, την Καλαμάτα και τη Μάνη.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 20, 2021