Η… μισή χαρά του εγωιστή Ρονάλντο

Το μεγαλύτερο γήπεδο του Κατάρ, χωρητικότητας 88.000 θεατών, ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο τα sold-out παιχνίδια σπανίζουν και, ασφαλώς, όλος αυτός ο κόσμος που το βράδυ της Δευτέρας συγκεντρώθηκε στο «Λουσαΐλ», δεν πήγε για να παρακολουθήσει μια αναμέτρηση Πορτογαλίας – Ουρουγουάης για τη 2η αγωνιστική των ομίλων. Εύκολα μπορούσε να το αντιληφθεί κανείς, παρατηρώντας την ανθρωπογεωγραφία της εξέδρας. Οι Πορτογάλοι δεν ήταν πολλοί. Οι Ουρουγουανοί, ακόμη λιγότεροι. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, οι φίλαθλοι -άνδρες, γυναίκες και παιδιά- ήταν «φαν» του Κριστιάνο Ρονάλντο, διαφόρων εθνικοτήτων. Τις φανέλες με το όνομά του φορούσαν, εκείνον αποθέωσαν όταν οι ομάδες εμφανίστηκαν στο χορτάρι. Οι περισσότεροι, μάλιστα, θα τον απολάμβαναν από κοντά για πρώτη φορά.

Στη φάση του 54’ η τύχη του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο «CR7» πανηγύρισε τόσο έξαλλα το γκολ του συμπαίκτη του, Μπρούνο Φερνάντες, επειδή στ’ αλήθεια νόμιζε πως ήταν δικό του, ή γιατί αυτό ήθελε να πιστέψουν, διαιτητές και θεατές. Ενα είναι βέβαιο: ότι ο πορτογάλος σούπερ-σταρ δεν συνηθίζει να είναι τόσο εκδηλωτικός, όταν σκόρερ δεν είναι ο ίδιος.

Υστερα από 7 ολόκληρα λεπτά μελέτης των ριπλέι η στατιστική υπηρεσία της FIFA πίστωσε το τέρμα με το οποίο η εθνική Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ, στον πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

(Στο παρακάτω βίντεο ο Ρονάλντο αρχικά πανηγυρίζει γιατί κάποιος τον ενημερώσει ότι το γκολ πιστώθηκε σε αυτόν. Δευτερόλεπτα αργότερα όμως ο ίδιος βλέπει στα μάτριξ του γηπέδου ότι το γκολ κατακυρώθηκε στον Φερνάντες και αντιδρά)

