Αφήνει για λίγο (;) την Εθνική Αργεντινής ο Μέσι

Οι Αργεντίνοι έβλεπαν στο πρόσωπο του Μέσι τον νέο Μαραντόνα και ήλπιζαν να τους οδηγήσει σε αντίστοιχες επιτυχίες, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Παρά τις αποτυχίες της Αργεντινής οι συμπατριώτες του συνέχιζαν να τον στηρίζουν και να τον λατρεύουν σαν θεό. Μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και την απαράδεκτη εμφάνιση της, όμως άρχισαν να ακούγονται και τα πρώτα παράπονα για τον Μέσι.

Είναι γεγονός ότι ο «Λέο», πλέον, δεν είναι στο απυρόβλητο κι αυτό ίσως τον επηρεάσει για την απόφασή του: θα συνεχίσει να φορά το εθνόσημο ή όχι;

Οι φήμες απόσυρσης του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική Αργεντινής μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η συνάντηση του «μάγου» της Μπαρτσελόνα με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής και η απόφαση να αποκλειστεί ο Μέσι από την αποστολή της ομάδας για τα επόμενα δύο φιλικά της «αλμπισελέστε», τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τα σενάρια.

Για την ακρίβεια, για λίγο καιρό, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο νέος εκλέκτορας της Αργεντινής, τη δουλειά ανέλαβε ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο προσωρινός τεχνικός, λοιπόν, της «Αλμπισελέστε» το πρώτο πράγμα που έκανε, ήταν να προσπαθήσει να αλλάξει γνώμη στον Λιονέλ Μέσι. Δεν τα κατάφερε, όμως.

Ο σούπερ σταρ της χώρας δεν πρόκειται να φορέσει ξανά το εθνόσημο. Τουλάχιστον, όχι για το 2018.

