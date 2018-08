Δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκιση του επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία

Την αποφυλάκιση του Τανέρ Κιλίτς, του επικεφαλής του τοπικού βραχίονα της Διεθνούς Αμνηστίας, αποφάσισε η τουρκική Δικαιοσύνη, όπως ανακοίνωσε ο νέος γενικός γραμματέας του οργανισμού.

Η διαρροή για την αποφυλάκιση Κιλίτς έγινε στον απόηχο της αποφυλάκισης των δύο ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και λίγες ώρες αφότου η Τουρκία απέρριψε εκ νέου την αίτηση για απελευθέρωση του αμερικανού πάστορα Αντριου Μπράνσον.

Η κράτηση Μπράνσον έχει συμβάλει στην απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον και στην αποδυνάμωση της τουρκικής λίρας.

Ο κ. Κιλίτς συνελήφθη μαζί με δέκα ακόμα ακτιβιστές το 2017 με την κατηγορία ότι υποστήριζαν τον ιερωμένο Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016.

Ήταν ο μοναδικός από τους 11 συλληφθέντες που παρέμενε προφυλακισμένος επί 14 μήνες. Η τουρκική Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει την αποφυλάκισή του στις αρχές του έτους, όμως αιφνιδιαστικά διατάχτηκε νέα σύλληψή του λίγες ώρες αργότερα.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικρίνει την Άγκυρα για την σύλληψη και την κράτηση Κιλίτς.

The #CouncilofEurope welcomes the news that Taner #Kilic of @Amnesty is to be released from prison. We continue to support civil society in #Turkey https://t.co/So1269GPAE

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) August 15, 2018