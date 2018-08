«Τεχνητή αναπνοή»: 15 δισ. δολάρια από το Κατάρ στην Τουρκία

Εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, η Άγκυρα φαίνεται ότι έχει την αμέριστη στήριξη του Κατάρ, έπειτα και από τις κυρώσεις που επέβαλε Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, το Κατάρ θα πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις ύψους 15 δισ. δολαρίων στην Τουρκία, όπως διεμήνυσε ο Εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ Μπι Χαμάντ Αλ Θάνι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια συζητήσεων στην Άγκυρα.

Με τον τρόπο αυτό θα στηρίξει την τουρκική οικονομία που έχει αποδυναμωθεί από τη ραγδαία πτώση της λίρας.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη στήριξη της τουρκικής οικονομίας, που έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας της πτώσης της τουρκικής λίρας με φόντο τη διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ και τις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.

Τα χρήματα θα διοχετευτούν στις τουρκικές χρηματοπιστωτικές αγορές και τις τράπεζες, σύμφωνα με μια τουρκική κυβερνητική πηγή στο Reuters.

