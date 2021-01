Ρεπουμπλικανή βουλευτής θέλει να οπλοφορεί στο Κογκρέσο

H αμερικανική δημοκρατία βυθίζεται διαρκώς σε έναν βούρκο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί τις εκλογές, να εκβιάζει να του «βρουν» ψήφους και να διοργανώνει διαδηλώσεις κατά του διαδόχου του, σκορπώντας τον τοξικό του λόγο παντού, δεν μπορεί να προκαλεί μεγάλη έκπληξη πια ότι μία νεοεκλεγείσα βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ότι θα οπλοφορεί στην Ουάσινγκτον.

Η Λόρεν Μπόμπερτ διεμήνυσε (και απείλησε) ότι θα έχει πάντα μαζί της το πιστόλι της Glock στη διάρκεια της θητείας της στο Κογκρέσο.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter η Μπόμπερτ φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ. «Θα έχω το όπλο μου στην Ουάσινγκτον και το Κογκρέσο», τονίζει η ίδια στο βίντεο.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 4, 2021