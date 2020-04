Ψηφιακό Κανάλι Ιδρύματος Ωνάση: Το πρόγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου

Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε μόνοι.

Και το επιβεβαιώνουν στην πράξη οι χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις γωνιές του πλανήτη που «συγκατοικούν» κάθε εβδομάδα στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube, δίνοντας νέα πνοή σε σημαντικές στιγμές λόγου, κίνησης, μουσικής, σκέψεων και ιδεών.

Από τις 24 Απριλίου προστίθενται και άλλες παραγωγές στο δραστήριο ψηφιακό κανάλι, που ήδη φιλοξενεί έργα σπουδαίων δημιουργών και στοχαστών, όπως είναι οι Akram Khan, Werner Herzog, Guerilla Girls, Paul Giamatti, Δημήτρης Νανόπουλος, Maira Kalman, Paul Holdengräber, Simon Critchley, Λένα Κιτσοπούλου, Δημήτρης Καραντζάς, Αργυρώ Χιώτη και Vasistas, Άρης Μπινιάρης, RootlessRoot, Πατρίσια Απέργη, Blaine Reininger.

Έως την Κυριακή 26 Απριλίου, πιάνουμε την καλύτερη θέση στον καναπέ και ονειρευόμαστε ότι είμαστε στην Επίδαυρο με τους Όρνιθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Το ίδιο βράδυ, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00, το Ίδρυμα Ωνάση μάς ταξιδεύει σε έναν άλλο υποβλητικό και συμβολικό τόπο, το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, όπου θα παρακολουθήσουμε σε YouTube live premiere τις διαπολιτισμικές Τρωάδες του Ευριπίδη, με τη μοναδική ματιά του Θεόδωρου Τερζόπουλου (η παράσταση θα παραμείνει στο κανάλι έως τις 6 Μαΐου).

Το Σάββατο 25 Απριλίου, στις 21:00, μπορείτε να απολαύσετε μια σπάνια συνεργασία: τη «Συγκατοίκηση» του Κωνσταντίνου Βήτα με το ARTéfacts ensemble το 2013, όταν η σύγχρονη μουσική και η pop-electronica «συγκατοίκησαν» στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Στο κανάλι, από την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Λενιώ Κακλέα με την τελευταία της δουλειά, Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις, ανιχνεύει, μέσα από το σώμα, το κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης, όπως ήταν λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Ο Άρης Λάσκος και η Αναστασία Γιαννάκη ανεβάζουν έφηβους μαθητές στη σκηνή, στην παράσταση Λίγα Τετραγωνικά που παρουσιάστηκε στο Onassis Youth Festival 2019 και η οποία διαρκεί όσο περίπου μία σχολική ώρα, κατά την οποία το σώμα των εφήβων μπορεί να περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά, αλλά το μυαλό τους διανύει τεράστιες αποστάσεις.

Και επειδή το άγνωστο έλκυε πάντα τον άνθρωπο, επιλεγμένα παλαίτυπα βιβλία της Ωνασείου Βιβλιοθήκης γίνονται αφορμή για μια ιστορική ανάλυση των προσπαθειών εξερεύνησής του –από την αυγή των νεότερων χρόνων και με τελευταίο όριο τη μεγάλη πρόκληση του Διαστήματος– από Καθηγητές Διαστημικής Φυσικής και Ιστορίας

Τέλος, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Αλεξανδρινό μας ποιητή, Κωνσταντίνο Καβάφη, καθώς στις 29 Απριλίου είναι η επέτειος γέννησης και θανάτου του. Βλέπουμε πώς έχουν προσεγγίσει τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη πανεπιστημιακοί ερευνητές, μαθητές και καλλιτέχνες, μέσα από προγράμματα και δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση και ανακαλύπτουμε στιγμές της ζωής του ποιητή. Από την Παρασκευή 24 Απριλίου μπορείτε να παρακολουθήσετε τον Daniel Mendelsohn σε μια συναρπαστική συζήτηση γύρω από τον Αλεξανδρινό ποιητή με τον Δημήτρη Παπανικολάου, να δείτε πώς συνδέεται το καβαφικό αρχείο με αρχεία άλλων λογοτεχνών του Μεσοπολέμου στο σεμινάριο Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου, να ανακαλύψετε πρωτότυπα εικαστικά έργα από τους Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Μαρία Βαρελά, Γιώργο Ταξιαρχόπουλο, Βασίλη Ψαρρά, εμπνευσμένα από το έργο του Καβάφη στους Εικαστικούς Διαλόγους 2013, να εμπνευστείτε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Καβάφης πάει σχολείο και οι δράσεις δεν σταματούν εδώ.

Αναλυτικά:

Θεόδωρος Τερζόπουλος, ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη

Live premiere: Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00

Διαθέσιμο έως 6 Μαΐου 2020 στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Το 2018, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος παρουσίασε για πρώτη φορά, στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, μια παράσταση-διάβημα για την ανάγκη της συμφιλίωσης, στην οποία συμμετείχαν ηθοποιοί από διχοτομημένες πόλεις (Λευκωσία, Μόσταρ, Ιερουσαλήμ), καθώς επίσης από τη Συρία και την Ελλάδα, με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη στον ρόλο της Εκάβης.

Στον συμβολικό τόπο των Δελφών, οι Τρωάδες αποτέλεσαν μια διαμαρτυρία για τον παραλογισμό, τη βία και τις φρικαλεότητες του πολέμου, καθώς κι ένα αίτημα για ειρήνη, αλληλεγγύη και ανθρωπισμό. Πρόθεση του σκηνοθέτη ήταν να λειτουργήσει η παράσταση ως διάβημα, αναδεικνύοντας το ζήτημα των διχοτομημένων πόλεων και της διαίρεσης των λαών, αλλά και την ανάγκη για συμφιλίωση, ανάγκη που γίνεται ακόμα πιο έκδηλη στην περίοδο εγκλεισμού που διανύουμε. Οι Τρωάδες του μας κάνουν άλλο ένα δώρο, την ανάδειξη του μαγικού τοπίου, αφού παρουσιάστηκαν με το φως της ημέρας και μόνο κατά το τελευταίο μέρος της παράστασης έγινε χρήση γενικού θεατρικού φωτισμού. Επιθυμία του σκηνοθέτη ήταν να ενσωματώσει στην παράσταση το μοναδικό ανάγλυφο του Δελφικού τοπίου, καθώς βυθίζεται μέσα από το σούρουπο στο σκοτάδι.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/return-dionysus-tribute-theodoros-terzopoulos

Κωνσταντίνος Βήτα | ARTéfacts ensemble | Συγκατοίκηση

Live premiere: Σάββατο 25 Απριλίου στις 21:00

Όταν τα ηχοχρώματα των φυσικών οργάνων ερωτεύονται την ευγενέστερη pop/dance/funk ποιητική, δημιουργείται μια σπάνια μεγάλη ρετροσπεκτίβα στη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα.

Η γοητευτική επανασύνθεση μιας εικοσάχρονης μουσικής διαδρομής παρουσιάζεται από ένα χαρισματικό σύνολο, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, το 2013. Το ARTéfacts Ensemble αντικατέστησε τους υπολογιστές του Κωνσταντίνου Βήτα με τον φυσικό ήχο των ακουστικών οργάνων, απελευθερώνοντας τις ηλεκτρονικές μουσικές που αγαπήσαμε. Ο Κωνσταντίνος Βήτα, το ARTéfacts Ensemble, 20 μουσικοί, η Θεοδώρα Μπάκα και ένας MC συναντήθηκαν επί σκηνής σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα, με απόλυτη ενορχηστρωτική ελευθερία, έξω από κάθε υποψία συμβατικότητας.

https://www.onassis.org/el/whats-on/cohabitation

Λενιώ Κακλέα | Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Η Λενιώ Κακλέα προσεγγίζει μια «διευρυμένη» έννοια της χορογραφίας μέσα από τις δουλειές της. Στη νέα της παράσταση, «Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις», σε διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2020 στη Μικρή Σκηνή, επικεντρώνεται, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, σε σωματικές, καθημερινές δραστηριότητες, κατασκευάζοντας ένα σύγχρονο πορτρέτο της Ευρώπης.

Η αφετηρία της έρευνας αυτής τοποθετείται το 2016, όταν η χορογράφος, πλαισιωμένη από συγγραφείς και αναλυτές/αναλύτριες, πραγματοποίησε 600 συνεντεύξεις, συλλέγοντας αφηγήσεις γύρω από τις συνήθειες, τις τελετουργίες και τα συναλλακτικά ήθη των συνεντευξιαζόμενων.

Για την παρουσίαση του εγχειρήματος στην Αθήνα, στη σκηνή αλλά και σε μορφή ηχητικής εγκατάστασης-αναγνωστηρίου, η Κακλέα μαζί με τρεις ακόμη γυναίκες περφόρμερ ανιχνεύει το τοπίο της Ευρώπης μέσα από τη διασπορά και διάδοση των χειρονομιών-σωματικών τεχνικών που υιοθετούνται από τους/τις πολίτες/κατοίκους της, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/whats-on/practical-encyclopedia-detours

ONASSIS YOUTH FESTIVAL 2019

Άρης Λάσκος, Αναστασία Γιαννάκη | Λίγα τετραγωνικά

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Ο έφηβος μαθητής Λυκείου. Λίγο πριν τελειώσει το μάθημα, λίγο πριν βγει από την πόρτα του σχολείου, λίγο πριν τη μετάβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, πριν τη ζωή μόνος του, πριν την ενηλικίωση. Ο έφηβος πριν την πόλη. Αυτή η στιγμή αγωνίας, όσο ο έφηβος (προ)ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στη ζωή. Μια αναμέτρηση με τον εαυτό του, μια χαρτογράφηση της πορείας του έως εδώ, αλλά και μια κατάρτιση ενός «αρχιτεκτονικού» σχεδίου για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Όσο –παράλληλα– διαρκεί μία σχολική ώρα. Άλλωστε, ενώ το σώμα του περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά, το μυαλό του ήδη διανύει τεράστιες αποστάσεις.

Προσωπικά κείμενα των μαθητών του 1ου και του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας και αποσπάσματα από την ελληνική λογοτεχνία αρθρώνουν αυτή τη δαιδαλώδη διαδρομή, αυτό το ορμητικό τρέξιμο του εφήβου στα «λίγα τετραγωνικά»: της τάξης του, της γειτονιάς του, του δήμου του, της ζωής του έως τώρα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-youth-fest-2019

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Η Έλξη του Αγνώστου

Από τη Θούλη του Πυθέα έως τους μονόλιθους της «Οδύσσειας του Διαστήματος» και τον πλανήτη Solaris, το άγνωστο έλκυε πάντα και συνεχίζει να ελκύει τον άνθρωπο. Ποιες είναι οι κοινωνικές διαστάσεις της εξερεύνησης του αγνώστου ανά τους αιώνες; Με αφορμή επιλεγμένα παλαίτυπα βιβλία της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, επιχειρείται μια ιστορική ανάλυση των προσπαθειών εξερεύνησής του, με τελευταίο όριο τη μεγάλη πρόκληση του Διαστήματος και του αποικισμού άλλων πλανητών. Μια ιστορική εξερεύνηση, από την αυγή των νεότερων χρόνων έως το σήμερα του διαστήματος, από τον Καθηγητή Διαστημικής Φυσικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Δαγκλή, και τον Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Ευάνθη Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/attraction-unknown

Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη

O Daniel Mendelsohn συζητά με τον Δημήτρη Παπανικολάου

Ο Daniel Mendelsohn, πανεπιστημιακός, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και μεταφραστής στα αγγλικά του συνόλου του έργου του Κ.Π. Καβάφη, σε μια συζήτηση με τον Δημήτρη Παπανικολάου, λέκτορα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και εταίρο του κολλεγίου St. Cross, το 2014 στη Στέγη. Μια συναρπαστική συζήτηση γύρω από τον Αλεξανδρινό ποιητή, το πολυσχιδές, πολυδιάστατο έργο του και τη συνεχιζόμενη επίδρασή του. Η πολιτισμική και ιστορική μνήμη, η ελληνικότητα, ο ερωτισμός και η έννοια της ταυτότητας αποτελούν βασικούς άξονες της καβαφικής ποίησης και, βάσει αυτών, ο Daniel Mendelsohn μαζί με τον Δημήτρη Παπανικολάου διερεύνησαν τις παραμέτρους που καθιστούν το έργο του Αλεξανδρινού συμπαντικό.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/whats-on/daniel-mendelsohn-conversation-dimitris-papanikolaou

Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου

Ο τρόπος που συνδέεται το καβαφικό αρχείο με αρχεία άλλων λογοτεχνών του Μεσοπολέμου ερευνάται σε αυτή την ομιλία. Μέσα από τα ίχνη του Καβάφη σε άλλα αρχεία (αφιερώσεις, επιστολές, αποκόμματα, βιβλία κ.λπ.) εξετάζεται η συγκρότηση του λογοτεχνικού πεδίου στην περίοδο του Μεσοπολέμου, καθώς και το συμβολικό κύρος που αποκτά σταδιακά η προσωπικότητα του ποιητή, όχι μόνο στην πνευματική ζωή της Αλεξάνδρειας, αλλά και στο αθηναϊκό λογοτεχνικό κέντρο.

Χριστίνα Ντουνιά: Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συντονισμός: Γιάννης Παπαθεοδώρου

https://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-archive-research-seminar-series-2018-19

Εικαστικοί Διάλογοι 2013

Οι Εικαστικοί Διάλογοι 2013 «γκρέμισαν τα τείχη» και μεταμόρφωσαν το Πάρκο Αναψυχής της Ακαδημίας Πλάτωνος σε ιδανικό εκθεσιακό χώρο για έργα εμπνευσμένα από τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή Κ.Π. Καβάφη. Οι Εικαστικοί Διάλογοι, που πραγματοποιήθηκαν από τη Στέγη, τίμησαν την επέτειο των 150 ετών από τη γέννηση και των 80 ετών από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή Κ.Π. Καβάφη (1863-1933). Έργα νέα και πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών παρουσιάστηκαν μέσα σε ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές, ως πυξίδα για μια αλλιώτικη διαδρομή.

Έργα και καλλιτέχνες

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Περιμένοντας τους Βαρβάρους, 2013

Μαρία Βαρελά, Και τόση έντασις σ’ ελληνική φρασιολογία, 2013

Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Χρησμός, 2013

Βασίλης Ψαρράς, Urban Halo, 2013

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/visual-dialogues-2013

cavafy script

Η καλλιγραφική κληρονομιά της γραφής του Κ. Π. Καβάφη είναι μοναδική για τα ελληνικά γράμματα. Το Ίδρυμα Ωνάση προχώρησε το 2014 στην ψηφιοποίηση της χειρόγραφης γραμματοσειράς του Κ. Π. Καβάφη. Η γραμματοσειρά περιλαμβάνει το πλήρες ελληνικό μονοτονικό, καθώς και το πλήρες πολυτονικό σύνολο χαρακτήρων, αλλά και αυτά των περισσοτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών με βάση το λατινικό αλφάβητο (και τουρκικά). Το σχεδιασμό ανέλαβε η Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη και οι γραφίστες Γιάννης Καρλόπουλος και Βασίλης Γεωργίου. (www.fonts.gr).

Κατεβάστε τη γραμματοσειρά Κ. Π. Καβάφη εδώ https://www.onassis.org/initiatives/cavafy-archive/cavafy-script

Ο Καβάφης πάει σχολείο

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο Καβάφης πάει σχολείο οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων στην Αθήνα και την περιφέρεια φιλοτεχνούν χειροποίητες εικονογραφημένες εκδόσεις, όπως έκανε και ο ίδιος ο Καβάφης, χτίζουν δυνατές σχέσεις με την ομάδα και δημιουργούν όλοι μαζί μια χορογραφία, μετατρέπουν τον Καβάφη και το αρχείο του σε ψηφιακή έκδοση.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/cavafy-goes-school-2019-2020

video digital collection

Περιηγηθείτε στο καβαφικό σύμπαν και ανακαλύψτε χειρόγραφα καβαφικών ποιημάτων, πεζά λογοτεχνικά κείμενα, μελέτες, σημειώσεις του ποιητή, καθώς και το προσωπικό αρχείο του Κ. Π. Καβάφη με πλούσια αλληλογραφία, κείμενα και φωτογραφίες. Το Ίδρυμα Ωνάση ψηφιοποίησε περισσότερα από 2.000 αρχειακά τεκμήρια που είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους.

Ανακαλύψτε την Ψηφιακή Συλλογή του Αρχείου Καβάφη, εδώ: https://cavafy.onassis.org/el

“επήγα” Cavafy International Summer Sch.

Εννιά φοιτητές του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάφη 2019 «Οι προσ/ανατολισμοί του Καβάφη» που ταξίδεψαν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας διαβάζουν στα ελληνικά το ποίημα Επήγα του Κ. Π. Καβάφη.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.onassis.org/el/whats-on/international-cavafy-summer-school-2019-cavafys-orientations

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΘΕΑΤΡΟ

Θεόδωρος Τερζόπουλος, Τρωάδες του Ευριπίδη (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Live premiere: Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00 (διαθέσιμο έως Τετάρτη 6 Μαΐου στις 21:00)

Onassis Youth Festival (2019) | Λίγα Τετραγωνικά | Σκηνοθεσία: Άρης Λάσκος & Αναστασία Γιαννάκη | 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας

ΧΟΡΟΣ

Λενιώ Κακλέα, Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις (2019)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Βήτα | ARTéfacts ensemble | Συγκατοίκηση

Live premiere: Σάββατο 25 Απριλίου στις 21:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Η Έλξη του Αγνώστου»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΦΗ

O Daniel Mendelsohn συζητά με τον Δημήτρη Παπανικολάου

Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου

Εικαστικοί Διάλογοι 2013

Λίστα Καλλιτεχνών

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Περιμένοντας τους Βαρβάρους, 2013

Μαρία Βαρελά, Και τόση έντασις σ’ ελληνική φρασεολογία, 2013

Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Χρησμός, 2013

Βασίλης Ψαρράς, Urban Halo, 2013

Ο Καβάφης πάει σχολείο

“επήγα” Cavafy International Summer School

Συνεχίζονται

ΘΕΑΤΡΟ

Νίκος Καραθάνος, Όρνιθες του Αριστοφάνη (2016) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Διαθέσιμο έως Κυριακή 26 Απριλίου στις 21:00

Δημήτρης Καραντζάς, Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Αίματα του Ευθύμη Φιλίππου (2014) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Antigone in Ferguson, Antigone Now Festival, Onassis USA (2016)

Λένα Κιτσοπούλου, Κοκκινοσκουφίτσα, Το πρώτο αίμα (2014) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Άρης Μπινιάρης, Βάκχες του Ευριπίδη (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Onassis Youth Festival (2019) | Πράσινη Γραμμή | Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη, Εριφύλη Γιαννακοπούλου | 1ο Γυμνάσιο Πειραιά

Onassis Youth Festival (2019) | Καλοκαιρινή Βροχή | Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | 41ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΧΟΡΟΣ

Akram Khan, XENOS (2018)

Διαθέσιμο έως 16 Μαΐου 2020 στις 21:00

Πατρίσια Απέργη, Ομάδα Χορού Αερίτες, Cementary (2017)

RootlessRoot, Kireru (2012)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Klangforum Wien, Happiness Machine (2019) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece, Onassis USA (2019)

Tuned City – Αρχαία Μεσσήνη (2018) | ντοκιμαντέρ από τη δράση

Blaine Reininger secret concert (2018)

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

Werner Herzog (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Χριστίνα Καραφυλλιά, η υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα (με ελληνικούς υπότιτλους)

Guerilla Girls (2017) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA, Podcast (2015)

Narcissus & Acting, με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Crafting The Future Α΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Crafting The Future Β΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία,1806

Δημήτρης Νανόπουλος, Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό (2016)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Α΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Β΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Γ΄ Μέρος (2019)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: «Έρωτος Αποτελέσματα…», Εν Βιέννη της Αούστριας, 1792

PODCAST

“The Quarantine Tapes” από τον Paul Holdengräber | Maira Kalman

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance

Περισσότερες πληροφορίες στο www.onassis.org