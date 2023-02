Τζούλια Ρόμπερτς και Τζένιφερ Ανιστον ανταλλάσσουν σώματα

Το κινηματογραφικό είδος του body swap δεν είναι καινούργιο· υπάρχει χρόνια και βασίζεται σε μια απλή υπόθεση: τι θα γινόταν αν δύο άνθρωποι με εντελώς αντίθετες κοσμοθεωρίες έβλεπαν τη ζωή ο ένας μέσα από τα μάτια του άλλου; Στις κλασικές ταινίες του είδους ανήκουν οι «Μικρός πατέρας μεγάλος γιος» («Like Father Like Son», 1987), όπου ένα παιδί ανταλλάζει σώμα με τον χειρουργό πατέρα του, «Καυτή και… άντρας»(«The Hot Chick», 2002), στην οποία μια τινέιτζερ ξυπνά στο σώμα ενός μικροκακοποιού και εκείνος στο δικό της, «Απίστευτη Παρασκευή» («Freaky Friday», 2003), στην οποία ένα παιδί (Λίντσεϊ Λόχαν) αλλάζει σώμα με την (ενήλικη) μαμά του (Τζέιμι Λι Κέρτις), και «17 Again» (2009), με έναν 17χρονο έφηβο να αλλάζει σώμα με έναν 37χρονο, που ενέπνευσε και την κορεατική σειρά του Netflix «18 Again!».

Αλλά δεν έχουμε δει τίποτε ακόμα, γράφει στον Guardian ο Στιούαρτ Χέριτετζ: το Χόλιγουντ μηχανεύτηκε μια ανταλλαγή σωμάτων που κάνει όλες αυτές τις ταινίες να μοιάζουν με απλά δοκιμαστικά πριν από το real thing… Χρησιμοποιώντας προηγμένους επιστημονικούς και μαθηματικούς τύπους για τον εντοπισμό δύο ηθοποιών που εργάζονται επί του παρόντος στον πλανήτη Γη και είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, με κάθε δυνατό τρόπο, δημιουργήθηκε μια ταινία γύρω από τις άπειρες και πολύπλοκες διαφορές τους. Και σύντομα θα δούμε μια ταινία ανταλλαγής σωμάτων με πρωταγωνίστριες τις Τζούλια Ρόμπερτς και Τζένιφερ Ανιστον.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίτλος ή περίληψη του σεναρίου της ταινίας, αλλά και πάλι, τι χρειάζονται; Θα μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε στούντιο του Χόλιγουντ και να πεις απλώς τη φράση «Η Τζένιφερ Ανιστον αλλάζει σώμα με την Τζούλια Ρόμπερτς» και τα στελέχη θα άρχιζαν να σου πετάνε βαλίτσες γεμάτες χρήματα, ανυπόμονοι να δουν πώς θα μπορούσε να δραματοποιηθεί ένας ολόκληρος γαλαξίας… διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των δύο σταρ, γράφει ο Χέριτετζ.

Στο σημείο αυτό, προφανώς θα σκεφτεί κανείς «Για μια στιγμή, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Τζένιφερ Ανιστον δεν μου φαίνονται τόσο διαφορετικές». Αλλά κάνει λάθος, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, από κάθε άποψη. Για παράδειγμα, η Τζένιφερ Ανιστον είναι μια διαζευγμένη λευκή εκατομμυριούχος ηθοποιός που γεννήθηκε το 1969, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς είναι μια διαζευγμένη λευκή εκατομμυριούχος ηθοποιός που γεννήθηκε το 1967. Και η Ρόμπερτς απέκτησε αρχικά φήμη με κωμωδία, πριν φτάσει να αναφέρεται από τους κριτικούς για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε δραματική ταινία, ενώ η Ανιστον απέκτησε αρχικά φήμη με κωμωδία, πριν αναγνωριστεί από τους κριτικούς πρωταγωνιστώντας σε μια δραματική τηλεοπτική σειρά. Τελείως διαφορετικό.

Η λίστα συνεχίζεται. Η Τζούλια Ρόμπερτς εμφανίστηκε στα «Φιλαράκια» μόνο μία φορά, ενώ η Τζένιφερ Ανιστον εμφανίστηκε στα «Φιλαράκια» 236 φορές. Η Τζούλια Ρόμπερτς έπαιξε σε ταινίες με τον Μπραντ Πιτ, αλλά στην πραγματική ζωή τον παντρεύτηκε η Τζένιφερ Ανιστον. Αυτό που προσπαθεί να πει ο Στιούαρτ Χέριτετζ –γράφει στο άρθρο του στον Guardian– είναι ότι οι δυο αμερικανίδες ηθοποιοί είναι εντελώς αντίθετα άτομα μεταξύ τους. Εξάλλου, αν η Ανιστον σου έκλεβε το τηλέφωνο και στεκόταν στην ουρά στο αστυνομικό τμήμα μαζί με την Ρόμπερτς για αναγνώριση και ταυτοποίηση προσώπου, υπάρχει αναμφισβήτητα 60% πιθανότητα να αναγνωρίσεις σωστά αυτήν και όχι την Ρόμπερτς. (Τι; Εντάξει, είναι πανομοιότυπες…)

Δεν είναι δύσκολο, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα αυτής της ταινίας ανταλλαγής σωμάτων του Μαξ Μπέρμπακοου. Η τελευταία του ταινία, η απολαυστική κωμωδία «Palm Springs» (2020), συχνά συγκρίνεται με τη «Μέρα της Μαρμότας» («Groundhog Day», 1993) και είναι πράγματι αντάξιά της, ωστόσο ο Μπέρμπακοου κατάφερε να ανανεώσει και να ανατρέψει με επιτυχία τη βασική πλοκή της «Μέρας της Μαρμότας».

Πρόκειται για έναν σκηνοθέτη που προφανώς ξέρει πώς να μπλέκει με το είδος. Οπότε, μετά από δεκαετίες κωμωδιών ανταλλαγής σωμάτων με ανθρώπους που ανταλλάσσουν θέσεις με τα σωματικά και συναισθηματικά τους αντίθετα, καιρός ήταν να κάνει κάποιος μια ταινία όπου μια γυναίκα αλλάζει σώμα με μια άλλη η οποία θα μπορούσε επίσης να είναι το ακριβές γενετικό της αντίγραφο… (Δείτε το trailer του «Palm Springs»)

Προφανώς ακούγεται σαν τρομερή ιδέα, ακριβώς επειδή περιέχει μηδενική δραματική ένταση, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν είμαστε ο Μαξ Μπέρμπακοου. Σε αυτό το επίπεδο, γράφει ο Χέριτετζ στον Guardian, ο Μπέρμπακοου φαντάζει ως ιδανική επιλογή ώστε να βγάλει και την τελευταία σταγόνα χυμού από μια υπόθεση που βασικά είναι «εντυπωσιακή γυναίκα κοιτάζεται στον καθρέφτη».

Να σημειωθεί ότι δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για αυτή την ταινία με τις Τζένιφερ Ανιστον και Τζούλια Ρόμπερτς σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ζούμε με την ελπίδα ότι θα μάθουμε περισσότερα σύντομα.

