Σινεμά: Βραβευμένος στις Κάννες αλλά με παρελθόν στο έγκλημα

H ταινία του γαλλοαφρικανού (από το Μάλι) Λατζ Λι υπό τον τίτλο «Οι άθλιοι» φιλοδόξησε να «προσαρμόσει» το κλασικό αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκό στις συνθήκες της σημερινής περιφέρειας της γαλλικής πρωτεύουσας. Το φιλμ αυτό είναι εμπνευσμένο από τα επεισόδια που έγιναν το 2005 εκεί και θέλει να δείξει πώς οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων περιοχών πέριξ των Παρισίων (στην πλειονότητά τους Αφρικανοί με γαλλική υπηκοότητα αλλά και μετανάστες) εχθρεύονται την αστυνομία και με την πρώτη ευκαιρία συγκρούονται μαζί της.

Το εν λόγω φιλμ έχει αποσπάσει το βραβείο κριτικών στις Κάννες και θα αντιπροσωπεύσει τη Γαλλία στις βραβεύσεις των Οσκαρ και των Χρυσών Σφαιρών. Μεταξύ των δύο εκατομμυρίων θεατών του (στη Γαλλία, φυσικά) περιλαμβάνεται και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν –λέει η ιταλική Corriere della Sera-, ο οποίος αφού είδε το πόνημα του Λι «ζήτησε αμέσως από την κυβέρνηση να βρει τρόπους να βοηθήσει τους νέους των προαστίων».

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης –όπως μεταδίδουν οι Ιταλοί, πάντα- με το έργο του αυτό έγινε αποδεκτός από τη γαλλική πολιτική καθεστηκυία τάξη (δηλαδή και από την Κεντροαριστερά και από την Κεντροδεξιά) ως ένα παιδί των προαστίων που βρήκε το κουράγιο να ξεφύγει από το τέλμα τους και να κερδίσει την αναγνώριση. Μα, «η γοητεία δεν κράτησε και πολύ» σχολιάζει η Corriere και εξηγείται.

Τα συντηρητικά media «Causeur» και «Valeurs Actuelles αποκάλυψαν ότι ο «πολυφωνικός και διαφορετικός» νέος αστέρας του γαλλικού σινεμά «το 2011 είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση για απόπειρα δολοφονίας στο πλαίσιο σεξιστικής και ισλαμικής δράσης κατά της αδερφής ενός φίλου». Η ιταλική εφημερίδα μεταφέρει τα σχόλια του «Causeur»: «Αυτός ο σκηνοθέτης, που αγαπήθηκε παράφορα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους ιδεολόγους της πολυπολιτισμικότητας, έχει ένα πολύ βαρύ παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί να το κρύψει».

Στην πραγματικότητα –αποκαθιστά την αλήθεια η Corriere- ο σκηνοθέτης δεν καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας, αλλά για άλλα εγκλήματα, σοβαρά και αυτά. Το λάθος που έκαναν τα δύο συντηρητικά media προσπάθησαν να το εκμεταλλευθούν οι υπερασπιστές του σκηνοθέτη και αντέδρασαν έντονα, ισχυριζόμενοι ότι η εικόνα του δεν έχει «σκιές». Ωστόσο είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο Γαλλοαφρικανός εξέτισε ποινή φυλακίσεως δύο ετών για συνέργεια σε υπόθεση απαγωγής.

Ο Λι πάντως άσκησε αγωγή εναντίον των δύο εντύπων για την ψευδή αναφορά ότι είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας.

O Λι τον περασμένο Οκτώβριο ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter το παρακάτω σχόλιο με τη συνοδευτική φωτογραφία από τα προάστια των γαλλοαφρικανών Παριζιάνων: «Δέκα χρόνια έπειτα από αυτή τη φωτογραφία, και είμαστε πάντα εδώ, να φωτογραφίζουμε και άλλα γκέτο. Σας χρειαζόμαστε!»

10ans après cette photo, on est tjs là et on filme d'autres ghettos. On a besoin de vous !https://t.co/HIWMGrf0v6 pic.twitter.com/FblSg3IEa8

— Ladj Ly (@ladjLY) October 26, 2015