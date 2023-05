Κέιτ Γουίνσλετ: Ασκησε αυστηρή κριτική στα social media στην τελετή απονομής των BAFTA

Η Κέιτ Γουίνσλετ κέρδισε το πρώτο της βραβείο στα BAFTA TV Awards για τηλεοπτική παραγωγή με την ερμηνεία της στο «I Am Ruth» του Channel 4. Υποδύεται μια μητέρα της οποίας η έφηβη κόρη υφίσταται τις τοξικές συνέπειες του να περνάει πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Πρωταγωνιστεί, μάλιστα, στο πλευρό της πραγματικής κόρης της, Μία Θρίπλτον.

«Είμαι σίγουρη ότι θα είμαι η μοναδική που θα κλάψει απόψε» είπε η αγγλίδα ηθοποιός κοιτάζοντας τη Μία Θρίπλτον, η οποία τη συνόδευε στην τελετή της απονομής, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. «Αν μπορούσα να το κόψω στη μέση, θα έδινα το άλλο μισό στην κόρη μου. Το κάναμε μαζί αυτό, μωρό μου» είπε δακρυσμένη παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο BAFTA, και προσέθεσε: «Δεν θέλουμε να ξαγρυπνάμε τρομοκρατημένοι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Σε όσους νέους ακούνε, [λέω] ζητήστε βοήθεια, δεν είναι ντροπή να παραδεχτείτε ότι χρειάζεστε υποστήριξη, απλώς ζητήστε την».

Και κάλεσε όσους έχουν εξουσία «να ποινικοποιήσουν το βλαβερό περιεχόμενο» του Ιντερνετ.

Οπως γράφει στην Telegraph η Ανίτα Σινγκ, η Γουίσλετ, η οποία έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τρία κινηματογραφικά βραβεία BAFTA, αλλά αυτή ήταν η πρώτη της νίκη για τηλεοπτικό ρόλο, εξήρε επίσης το υποκριτικό ταλέντο της 22χρονης Μία Θρίπλτον, λέγοντας ότι στα γυρίσματα του «I Am Ruth» «μερικές φορές μου κοβόταν η ανάσα». Είπε ακόμη: «Υπήρξαν μέρες αγωνιώδεις για τη Μία, [καθώς έπρεπε] να σκάψει τόσο βαθιά όσο το έκανε σε αυτή την τρομακτική, συναισθηματική περιοχή».

Η αγγλίδα ηθοποιός τόνισε ότι «το “I Am Ruth” δημιουργήθηκε για τους γονείς και τα παιδιά τους, για οικογένειες που αισθάνονται όμηροι των κινδύνων του διαδικτυακού κόσμου, για γονείς που εύχονται να μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους εφήβους τους αλλά δεν μπορούν πλέον, και για νέους που έχουν εθιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πιο σκοτεινές πλευρές τους». Κάλεσε, δε, τους πολιτικούς να ποινικοποιήσουν το επιβλαβές περιεχόμενο, τονίζοντας: «Δεν το θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω».

Η Κέιτ Γουίνσλετ απέτισε, τέλος, φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της σειράς Ντόμινικ Σάβατζ, καθώς δημιούργησε «τον χώρο για να ειπωθούν ιστορίες γυναικών».

Το κοινωνικό δράμα «I Am Ruth», βασισμένο, μάλιστα, σε ιδέα της Γουίνσλετ, είναι το πρώτο μιας σειράς με τίτλο «I Am …», με ιστορίες που επικεντρώνονται στις σχέσεις γυναικών και με πρωταγωνίστριες γνωστές ηθοποιούς. Το «I Am Ruth» κέρδισε επίσης το βραβείο για το καλύτερο single δράμα, σε μια δυνατή βραδιά, με σειρές όπου κυριαρχούν γυναικείοι χαρακτήρες.

Καλύτερη κωμωδία αναδείχθηκε το «Derry Girls» του Channel 4, ενώ η σειρά «Bad Sisters» της Apple TV+ έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου δράματος.

Να σημειωθεί ότι στη μέχρι σήμερα αστρική καριέρα της η Γουίσλετ έχει κερδίσει επτά υποψηφιότητες για βραβείο Οσκαρ και το Οσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Σφραγισμένα Χείλη» (βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μπέρναρντ Σλινκ «Διαβάζοντας στη Χάνα», εκδόσεις Κριτική), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα BAFTA, ένα Emmy και ένα Γκράμι.

