Πικετί: «Προίκα σε όλους» από το Κράτος, δεν είναι ουτοπία

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τομά Πικετί «Κεφάλαιο και ιδεολογία» έκανε η εφημερίδα La Repubblica μέσω ανταπόκρισης από το Παρίσι, η οποία συνοδεύτηκε και από μίνι συνέντευξη για όλα τα θέματα που πραγματεύεται ο γάλλος οικονομολόγος στο νέο έργο του. Η ανταποκρίτρια παρουσίασε στο κοινό του ιταλικού εντύπου διθυραμβικά τον συγγραφέα, με ένα υπερβολικό όσο και αμφίσημο σχήμα λόγου (το οποίο θυμίζει συγχρόνως και τον… Γκέμπελς και τον… Βισκόντι), κάτι που ο ίδιος μάλλον δεν θα επιθυμούσε να δει τυπωμένο: «Ο Τομά Πικετί επιστρέφει και οι πλούσιοι τρέμουν» έγραψε.

Τέλος πάντων, ο Πικετί αναλύει σε λίγες αράδες τη σκέψη του, κάνοντας την απαραίτητη ανάλυση του κόσμου μας όπως διαμορφώθηκε ιστορικά και υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική θέση του είναι πάντα υπέρ της προόδου της ανθρωπότητας: «Το βιβλίο μου αρχίζει με ένα σχόλιο, αισιόδοξο θα έλεγα, για τη θαυματουργική βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας. Μέσα σε δύο αιώνες ζήσαμε εποχές μεγάλης προόδου αλλά και φρικτές φάσεις οπισθοδρόμησης. Στο διάστημα αυτό υπήρξε αγιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, που σήμερα παρατηρούμε ότι έχει επεκταθεί στους φυσικούς πόρους και στις πληροφορίες».

