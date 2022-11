Πόσοι πήγαν με ιδιωτικά τζετ στη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα;

Στην Αίγυπτο έχουν στραφεί τα βλέμματα του πλανήτη, καθώς στο Σαρμ Ελ Σέιχ πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP27, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων προς τις πλούσιες χώρες να αποζημιώσουν φτωχότερα κράτη, που είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή.

Την ημέρα πριν από την έναρξη της Συνόδου, εκατοντάδες ακτιβιστές που διαδηλώνουν για το περιβάλλον κάθισαν μπροστά από τις ρόδες των ιδιωτικών τζετ που έφευγαν από το αεροδρόμιο Σίπχολ του Αμστερνταμ, σταματώντας τα, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν ποδηλασία γύρω από το αεροδρόμιο.

On Saturday, hundreds of climate activists on bikes blocked private jets at Amsterdam’s Schiphol Airport from taking off ahead of the #COP27 climate negotiations in Egypt.pic.twitter.com/RBv0PsUVxF

