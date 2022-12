Παρίσι: Στο Ελιζέ η Ζελένσκα για να αναθερμάνει τις σχέσεις Γαλλίας – Ουκρανίας

Τριήμερη επίσκεψη στο Παρίσι πραγματοποιεί η Ολένα Ζελένσκα, με τη συνοδεία μεγάλης κυβερνητικής αντιπροσωπείας από το Κίεβο, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για το ίδρυμά της και να προωθήσει την προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η προετοιμασία για την επίσκεψη ξεκίνησε και στις δύο πλευρές πριν δύο μήνες, αλλά μεσολάβησαν οι δηλώσεις Μακρόν για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Μόσχα, οι οποίες προκάλεσαν την οργή του Κιέβου. Για αυτό και στους -ανεπίσημους- στόχους της επίσκεψης προστέθηκε η βελτίωση του κλίματος ανάμεσα σε Γαλλία και Ουκρανία.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Οικονομικών, Υποδομών και Ενέργειας.

Το πρωί της Δευτέρας, η Ζελένσκα έγινε δεκτή στο Παλάτι των Ηλυσίων από την Μπριζίτ Μακρόν.

Στο μεταξύ, βρετανοί αναλυτές εκτίμησαν ότι τους επόμενους μήνες, η Μόσχα δεν πρόκειται να επιχειρήσει να ανακαταλάβει τα εδάφη που έχασε πρόσφατα στην ανατολική Ουκρανία γιατί δεν έχει στη διάθεσή της τις δυνάμεις που χρειάζεται.

«Η στρατηγική της Ρωσίας είναι επί του παρόντος απίθανο να επιτύχει τους στόχους της: είναι εξαιρετικά απίθανο ότι ο ρωσικός στρατός είναι επί του παρόντος σε θέση να συγκεντρώσει δυνάμες ικανές να ανακτήσουν τις περιοχές αυτές», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας στην καθημερινή ενημέρωσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε δε ότι, «οι ρωσικές δυνάμεις είναι απίθανο να πραγματοποιήσουν σημαντική πρόοδο μέσα στους επόμενους μήνες» .

