Ουκρανή τενίστρια αρνήθηκε τη χειραψία με ρωσίδα αντίπαλό της

H Μάρτα Κόστιουκ αφιέρωσε τον πρώτο WTA (Women’s Tennis Association) τίτλο της καριέρας της στην πατρίδα της, την Ουκρανία, και σε «σε όλους όσους πολεμούν και πεθαίνουν», έπειτα από τη νίκη της επί της ρωσίδας αντιπάλου της Βαρβάρα Γκράτσεβα με 6-3, 7-5 στον τελικό του τουρνουά ATX Open στο Οστιν του Τέξας.

«Είναι πολύ σημαντική η νίκη από τη θέση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Θέλω να αφιερώσω αυτόν τον τίτλο στην Ουκρανία και σε όλους τους ανθρώπους που πολεμούν και πεθαίνουν», δήλωσε κατά την τελετή απονομής του τροπαίου η 20χρονη Ουκρανή, η οποία κατάφερε να βρεθεί στη 40η θέση της παγκόσμιας κατάταξης χάρη στο σκορ που σημείωσε.

