Οι μέλισσες ταξινομούν και μετρούν από αριστερά προς τα δεξιά

Οι μέλισσες ταξινομούν με αύξοντα αριθμό από τα αριστερά προς τα δεξιά, αποκαλύπτει μελέτη για πρώτη φορά, υποστηρίζοντας την πολυσυζητημένη θεωρία ότι αυτή η κατεύθυνση είναι εγγενής σε όλα τα ζώα, αλλά και στον άνθρωπο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι ακόμα και πριν μάθουν να μετρούν τα παιδιά, αρχίζουν να οργανώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από τα αριστερά προς τα δεξιά, σε μια ταξινόμηση που ονομάζεται «νοητική αριθμητική γραμμή».

Ωστόσο, η αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιείται από ανθρώπους που προέρχονται από πολιτισμούς που χρησιμοποιούν την αραβική γραφή, η οποία διαβάζεται αντίστροφα, δηλαδή από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως γράφει ο Guardian.

«Το θέμα εξακολουθεί να συζητείται μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι η νοητική αριθμητική γραμμή είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό και εκείνων που θεωρούν ότι είναι ζήτημα πολιτισμού», δήλωσε ο Μάρτιν Γιούρφα, καθηγητής στο Ερευνητικό Κέντρο για τις Γνωσιακές Λειτουργίες των Ζώων στο Πανεπιστήμιο Paul Sabatier, στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Υπήρξαν πρόσφατες ενδείξεις ότι νεογέννητα μωρά και ορισμένα σπονδυλωτά ζώα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευόντων, οργανώνουν τους αριθμούς από αριστερά προς τα δεξιά.

Ο Γιούρφα ηγήθηκε μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), με στόχο να δει αν αυτό ισχύει και για τα έντομα. Ως πειραματόζωα χρησιμοποίησε τις μέλισσες.

«Ηδη έχει αποδειχθεί ότι οι μέλισσες ξέρουν να μετρούν. Τουλάχιστον μέχρι το πέντε» ανέφερε ο ίδιος. Οι μέλισσες επεξεργάζονται επίσης πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους, προσέθεσε.

Το ίδιο χαρακτηριστικό έχουν και οι άνθρωποι, ενώ οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας πιθανός λόγος για την ύπαρξη της «νοητικής αριθμητικής γραμμής», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Για το πείραμα, οι ερευνητές έβαλαν μεμονωμένες μέλισσες να πετούν σε ένα ξύλινο κουτί. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ζαχαρόνερο για να τις δελεάσουν να επιλέξουν μια εικόνα που εμφανίζει έναν αριθμό αντικειμένων κολλημένων στα τοιχώματα του κουτιού.

Ο αριθμός των αντικειμένων παρέμεινε ο ίδιος για κάθε μέλισσα ξεχωριστά, αλλά διέφερε για όλη την ομάδα. Αλλοτε υπήρχε ένα αντικείμενο, άλλοτε τρία και σε άλλη περίπτωση πάλι πέντε αντικείμενα. Αλλαγές υπήρχαν και ως προς τα σχήματα.

Ανά περίπτωση, οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν κύκλους, τετράγωνα ή τρίγωνα. Μόλις οι μέλισσες εκπαιδεύτηκαν να πετούν προς τον δικό τους αριθμό αντικειμένων, οι ερευνητές τα αφαιρούσαν και στη θέση τους έβαζαν άλλον αριθμό αντικειμένων στην άλλη πλευρά του τοίχου, αφήνοντας τη μέση του κουτιού κενή.

Ακολούθως, αφαιρούσαν το ζαχαρόνερο, που λειτουργούσε ως επιβράβευση, και παρατηρούσαν προς τα πού πήγαιναν οι μέλισσες. Για παράδειγμα, το 80% των μελισσών που είχαν εκπαιδευτεί να επιλέξουν τα τρία αντικείμενα πήγαιναν προς τα αριστερά όταν τους έδειχναν ένα αντικείμενο στην άλλη πλευρά. Οταν, πάλι, τους έδειχνα τα πέντε αντικείμενα, εκείνες κατευθύνονταν προς τα δεξιά.

Οι μέλισσες που είχαν εκπαιδευτεί με ένα αντικείμενο πήγαιναν προς τα δεξιά όταν είχαν τρία αντικείμενα, ενώ οι μέλισσες που είχαν στόχο τα πέντε αντικείμενα κατευθύνονταν προς τα αριστερά όταν έβλεπαν τρία αντικείμενα.

Επομένως, αν πραγματικά τα ζώα σκέφτονται και αναγνωρίζουν τους αριθμούς με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά, γιατί αυτό να μην ισχύει και για τους ανθρώπους;

Ο Γιούρφα εκτιμά, πάντως, ότι στην περίπτωση των ανθρώπων αυτό είναι πιο περίπλοκο. Ακόμα και αν η νοητική αριθμητική γραμμή «είναι έμφυτη, η κουλτούρα μπορεί να την τροποποιήσει, ακόμη και να την αντιστρέψει ή, αντίθετα, να την τονίσει», εξήγησε.

Οι μέλισσες, από την άλλη, πρέπει να τηρούν αυτό που τους υπαγορεύει η φύση και μόνο αυτό.

