Καθαιρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας της Ρωσίας

Ακόμη μία «καρατόμηση» υψηλόβαθμου στρατιωτικού αξιωματούχου έλαβε χώρα στη Ρωσία, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις της στην Ουκρανία εμφανίζουν δυσκολίες.

Οπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Μόσχα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιμελητείας, στρατηγός Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ, καθαιρέθηκε από τα καθήκοντά του υφυπουργού Αμυνας λόγω της «μετάθεσής του σε άλλη θέση», κατά το υπουργείο. Δε δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις για τους λόγους της μετακίνησης του.

Θα αντικατασταθεί από τον συνταγματάρχη Μιχαήλ Μιζίντσεφ ο οποίος «θα είναι υπεύθυνος για τον υλικοτεχνικό ανεφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε το υπουργείο. Ο 60χρονος Μιζίντσεφ, που ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου της Εθνικής Αμυνας, θα αναλάβει έτσι χρέη υφυπουργού.

Dmitry Bulgakov, Shoigu's deputy and the head of the rear of the Russian Armed Forces, who was responsible for material and technical support, has been dismissed.

His place will be taken by General Mizintsev, known as the "Mariupol Butcher". pic.twitter.com/mhyR198P88

— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022