Είναι από τις ειδήσεις που διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις, όμως αρνείσαι να πιστέψεις. Τον θυμάσαι άτρωτο στα γήπεδα, Θεό του μπάσκετ, ζηλεύεις την αθάνατη δόξα του, κι έχεις ξεχάσει τη θνητή, ανθρώπινη φύση του. «Ο Κόμπι Μπράιαντ, νεκρός». Αδύνατον! Και, μάλιστα, από ελικόπτερο, που το χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του περισσότερο κι από το αυτοκίνητό του…

Το συγκεκριμένο -το μοιραίο- το είχε αποκτήσει πριν από αρκετά χρόνια. Αυτό τον είχε πάει, τον Απρίλιο του 2016, στο «Staples Center» για να δώσει την τελευταία παράσταση της μυθικής του καριέρας, στο παιχνίδι των Λος Αντζελες Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ. Τότε που (σε ηλικία 37 ετών και 234 ημερών) πέτυχε 60 πόντους, για να ακολουθήσει ένα standing ovation από τα πιο αποθεωτικά στα χρονικά των σπορ. Το «Mamba out» θεωρείται ως η πιο εμφατική αποχώρηση παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ. Το ίδιο ελικόπτερο τον ταξίδεψε, τώρα, και στον θάνατο. Μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη του -τι τραγωδία!- τη 13χρονη Τζιάνα, ένα κορίτσι με μεγάλες προοπτικές στο μπάσκετ.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε όσο ξαφνικά ο «Black Mamba» είχε εμφανιστεί στην κεντρική σκηνή του ΝΒΑ: απευθείας από το Λύκειο. Ηταν ο πρώτος γκαρντ στα χρονικά του αμερικανικού μπάσκετ που κατάφερε κάτι τέτοιο (καταγράφοντας, κατά μέσον όρο, 25 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά αγώνα), και ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίστηκε στον «μαγικό κόσμο». Δεν άργησε να εξελιχθεί σε έναν «ροκ-σταρ» των γηπέδων, όχι μόνο χάρη στις απίθανες επιδόσεις του στο σκοράρισμα, αλλά και εξαιτίας της ταραχώδους προσωπικής του ζωής. Το 2003 είχε ομολογήσει, δημοσίως, πως υπήρξε άπιστος προς τη σύζυγό του, όταν κατηγορήθηκε (αδίκως) για βιασμό. Με τη νέα του σύντροφο απέκτησε τέσσερις κόρες – η τελευταία γεννήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Εκατομμύρια «φαν» του ισχυρίζονται πως ήταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας της γενιάς του. Δεκάδες εταιρείες – χορηγοί τον τίμησαν περισσότερο από κάθε άλλον, με εμπορικές συμφωνίες τεράστιας αξίας. Σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσε έμπνευση για τους μεγαλύτερους «αστέρες» του 21ου αιώνα. Λόγω των θριάμβων του, αλλά και του εξαιρετικά ανταγωνιστικού του χαρακτήρα. Δεν ανεχόταν την ήττα, ούτε σε προπόνηση. Γι’ αυτό και η εργατικότητά του ήταν παροιμιώδης. Ενας από τους γυμναστές της Team USA που προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012), τον θυμάται να εξασκείται στα σουτ από τις 7 το πρωί μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα, στα 34, ενώ οι συμπαίκτες του αρκούνταν στις τρίωρες προπονήσεις.

Εκείνη τη χρονιά έγινε ο νεαρότερος NBAer που έσπασε το «φράγμα» των 30.000 πόντων. Τρία χρόνια αργότερα, το 2015, ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, αναδείχτηκε MVP το 2008, ψηφίστηκε ένδεκα φορές στην καλύτερη πεντάδα και εννέα στην καλύτερη αμυντική πεντάδα, κορυφαίος σκόρερ το 2006 και το 2007, έπαιξε 18 φορές σε All-Star Game και κέρδισε δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (το 2008 και το 2012).

Ο Κόμπι, που πήρε το όνομά του από… ένα πιάτο κρεάτων που άρεσε στους γονείς του, μεγάλωσε στην Ιταλία, όπου ο πατέρας του έπαιζε επαγγελματικό μπάσκετ. Απέκτησε μια κουλτούρα εντελώς διαφορετική από εκείνη των Αμερικανών, και εκτιμούσε πολύ τους Ευρωπαίους που αγωνίζονταν στο ΝΒΑ. Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ιδιαιτέρως. Τον είχε προσκαλέσει να προπονηθούν μαζί, και τον είχε ενθαρρύνει, δημοσίως, να βάλει στόχο τον τίτλο του MVP. Μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, ο Giannis (που θα θυμάται για πάντα τη στοργική αγκαλιά του Κόμπι μετά το πρώτο triple-double στο ΝΒΑ, το 2016) απενεργοποίησε όλους του τους λογαριασμούς στα social media, σε ένδειξη πένθους.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που νιώθω. Αγαπούσα τον Κόμπι, ήταν σαν μικρός αδερφός για μένα», πόσταρε, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μπράιαντ, που για πολλούς πλησίασε τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ όσο κανείς άλλος, είχε κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό αυτού του τεράστιου αθλητή.

«Αδυνατώ να το πιστέψω και κλαίω όλη την ώρα από τα σοκαριστικά νέα για τον θάνατο του Κόμπι και της κόρης του. Τον αγαπώ, για όσα αντιπροσώπευε εντός κι εκτός παρκέ. Ο φίλος μου, ένας θρύλος, ένας σύζυγος, πατέρας, γιος, αδερφός, νικητής Οσκαρ και ο κορυφαίος Λέικερ όλων των εποχών, έφυγε. Είναι δύσκολο να το δεχτώ», έγραψε στο Twitter ο Μάτζικ Τζόνσον.

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020