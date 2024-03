Νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας

Μάχες και βομβαρδισμοί άρχισαν να εκτυλίσσονται πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εσωτερικό και στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο Σίφα, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως ακούγονταν βομβαρδισμοί και πυρά κι ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη μάχες, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Μονάδες «διεξάγουν (…) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Αλ Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο IDF.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατιωτών από το νοσοκομείο», σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση, που συνυπογράφεται από τον στρατό και την υπηρεσία αντικατασκοπείας. «Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ», πρόσθεσε ο IDF, τονίζοντας πως «χτυπήθηκαν» αντίπαλοι.

Last night the @IDF conducted a precise operation in the Shifa Hospital in Gaza, based on intelligence indicating senior Hamas terrorists were using the hospital to conduct terrorist attacks.

Here is video footage of terrorists firing from a number of buildings in Shifa. pic.twitter.com/mSvaFhP8ah

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) March 18, 2024