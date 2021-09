Νάσος Γκαβέλας: Μαθήματα ζωής από έναν «χρυσό» Παραολυμπιονίκη

Δεν βλέπει πρόσωπα και πράγματα, παρά μόνο σκιές, και από τα δύο μάτια. Ατενίζει, όμως, τη ζωή πιο αισιόδοξα από τον καθέναν μας. Αν κάποιος δεν τον γνωρίζει και τον παρατηρήσει από απόσταση, ούτε που θα αντιληφθεί ότι αυτός ο πάντα χαμογελαστός και κεφάτος νέος είναι, σχεδόν, τυφλός.

Ο Νάσος Γκαβέλας μάς συστήθηκε τον Αύγουστο του 2018, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (στα 100 μέτρα) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΑμΕΑ του Βερολίνου. Ηταν – δεν ήταν 19 ετών. Τρία χρόνια και μόλις τέσσερις συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες μετά, στο Τόκιο, στέφθηκε «χρυσός» Παραολυμπιονίκης, βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Μαζί με τον συνοδό – οδηγό του, Σωτήρη Γκαραγκάνη, έτρεξε τα 100 μέτρα (κατηγορίας Τ11) σε 10″,82, βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ και, μάλιστα, σε βρεγμένη πίστα. Ανεβαίνοντας στο πόντιουμ των νικητών για να παραλάβουν το όγδοο μετάλλιο της Ελλάδας (και πρώτο «χρυσό») στη διοργάνωση, οι δύο πρωταθλητές -και φίλοι- έκλαψαν από χαρά.

Ο 22χρονος Νάσος, που σπουδάζει Ψυχολογία, ονειρευόταν από μικρός να γίνει ένας επιτυχημένος αθλητής. Ποδοσφαιριστής, όχι σπρίντερ. Αλλά μια κληρονομική νόσος -του Stargardt- που οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη και εμφανίζεται, συνήθως, σε μικρές ηλικίες, του άλλαξε τα σχέδια. Και τη ζωή.

⚡️ Go Greece lightning! ⚡️

New world record holder Athanasios Ghavelas is SERIOUSLY fast! 😱#ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020 #GRE pic.twitter.com/VWktikbOGE

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021