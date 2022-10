Μαξίμου: Δικαίωση του Πρωθυπουργού οι εξελίξεις με το πλαφόν στο φ. αέριο – Ασαφές αν θα υπάρξει τετ α τετ με Ερντογάν

Για νέα δυναμική στο μέτωπο της κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του υπέρογκου ενεργειακού κόστους λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και για δικαίωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τον περασμένο Μάρτιο έχει μιλήσει για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, κάνουν λόγο στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και μία ημέρα πριν από την κρίσιμη, άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σχετική επιστολή της προέδρου της Κομισιόν προς τους ηγέτες της ΕΕ, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξετάσει ένα πλαφόν στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου ως ένα επείγον μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση.

«Ανυπομονώ εν όψει των συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα πλαφόν που διασφαλίζει την προμήθεια και κρατά τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.

