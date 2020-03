Lockdown και Abbey Road: Η θρυλική διάβαση ξαναβάφτηκε

Οι δρόμοι του Λονδίνου ερήμωσαν εντελώς μετά την επιβολή των αυστηρών μέτρων που (επιτέλους) επιβλήθηκαν εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού, και με την ευκαιρία αυτή ξαναβάφτηκε η εμβληματική διάβαση πεζών στην Αμπεϊ Ρόουντ, που έγινε διάσημη μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ των Beatles το 1969.

Μια ομάδα συντήρησης αυτοκινητοδρόμων του δήμου του Λονδίνου έβαψε ήσυχα-ήσυχα την συνήθως πολυσύχναστη διάβαση πεζών στις 24 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του βρετανού πρωθυπουργού, που επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στους συμπολίτες του σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει την εξάπλωση του ιού.

Σύμφωνα με τον Guardian ένας εκπρόσωπος του Δήμου του Γουέστμίνστερ δήλωσε: «Πρόκειται για μια διάβαση πεζών με μεγάλη πολυκοσμία και επιδιορθώσαμε τις γραμμές για να εξασφαλίσουμε ορατότητα και αυξημένη ασφάλεια για τους οδηγούς και τους πεζούς. Οι εργολάβοι μας ακολουθούν τις κυβερνητικές συμβουλές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid-19, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής απομάκρυνσης και του πλυσίματος των χεριών».

Το 2010 η κυβέρνηση χαρακτήρισε τη διάβαση «τοποθεσία εθνικής σημασίας» και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την έγκριση των τοπικών αρχών. «Αυτή η διάβαση του Λονδίνου δεν είναι κάστρο ή καθεδρικός ναός, αλλά χάρη στους Beatles και μια δεκάλεπτη φωτογράφηση ένα πρωί του Αυγούστου του 1969, είναι εξίσου σημαντική με κάθε άλλο μνημείο και πρέπει να θεωρείται μέρος της κληρονομιάς μας», είχε δηλώσει τότε ο Τζον Πενρόουζ, υπουργός Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ, μέλη των Beatles, που εξακολουθούν βρίσκονται εν ζωή, γιόρτασαν την 50ή επέτειο του «Abbey Road» με μια πολυτελή επανέκδοσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τον περασμένο Ιανουάριο, ανακοινώθηκε ότι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1969, είναι το βινύλιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις LP στις ΗΠΑ το 2010. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην όγδοη θέση, αφού οι Βρετανοί fans των Beatles προτιμούν το «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

Η φωτογράφιση για το εξώφυλλο του «Abbey Road» έγινε στις 8 Αυγούστου 1969 στις 11.35 π.μ., όταν ο Τζον Λένον, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ έκαναν ένα διάλειμμα από την ολοκλήρωση των «I Want You (She’s So Heavy)» και «The End», και ο Πολ ΜκΚάρτνεϊ σταμάτησε για λίγο να δουλεύει το «Oh! Darling».

Ανεβασμένος σε μια σκάλα στη μέση του δρόμου, εξαιτίας της κίνησης, ο φωτογράφος Ιαν ΜακΜίλαν είχε χρόνο μόνο για έξι κλικ με τη φωτογραφική μηχανή του Hasselblad. Και ο ΜακΚάρτνεϊ επέλεξε για το εξώφυλλο την τέταρτη εικόνα.

Η κυκλοφορία του δίσκου εξήψε τη φαντασία κάποιων και ανάμεσα στους fans του συγκροτήματος άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι ο ΜακΚάρτνεϊ είχε πεθάνει δύο χρόνια πριν… Η «αδιάσειστη» απόδειξη; Στη φωτογραφία ο Πολ εμφανιζόταν ξυπόλυτος, κάτι που παρέπεμπε στο έθιμο κάποιων λαών να θάβουν τους νεκρούς χωρίς παπούτσια. Αρα δεν ήταν ο ίδιος αλλά ο σωσίας του.

Στην πραγματικότητα είχε βγάλει τα σανδάλια του, γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη: «Στο “Abbey Road” φορούσαμε τα συνηθισμένα ρούχα μας. Περπατούσα ξυπόλητος επειδή ήταν μια ζεστή μέρα», δήλωσε ο ΜκΚάρτνεϊ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Life εκείνη την χρονιά, ζητώντας «Μπορείτε να διαδόσετε ότι είμαι απλώς ένα συνηθισμένος άνθρωπος και θέλω να ζω ειρηνικά;»

Και παρωδώντας τη θεωρία συνωμοσίας, το 1993 πόζαρε για το εξώφυλλο του ζωντανού άλμπουμ του «Paul Is Live», στη διάβαση με ένα σκυλί. Και δεν ήταν ο μόνος. Αστέρια της ποπ κουλτούρας από τους χαρακτήρες του κόμικ Simpsons και της βρετανικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Doctor Who μέχρι τα μέλη του συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers φωτογραφήθηκαν επίσης όπως κάποτε τα θρυλικά «Σκαθάρια».