50 χρόνια μετά, το «Κίτρινο Υποβρύχιο» των Beatles (μάς) ταξιδεύει ακόμα

Όσοι ήταν τυχεροί κι είδαν το «Κίτρινο Υποβρύχιο» στην παιδική τους ηλικία, η θέαση της ταινίας αποτέλεσε σίγουρα μια από τις πιο χαρούμενες αναμνήσεις τους: τα χρώματα, η μουσική, οι ευφυείς διάλογοι, τα βρετανικά λογοπαίγνια που έπρεπε κατόπιν να ρωτήσεις την δασκάλα των αγγλικών σου τι σήμαιναν, όλα αυτά δημιουργούσαν ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον που μάγευε τον παιδικό εγκέφαλο – ίσως και μερικούς αντίστοιχους των ενηλίκων.

Αυτό σκέφτηκαν μάλλον και οι δημιουργοί του -ή οι κληρονόμοι τους έστω- και αποφάσισαν φέτος που συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, στις 17 Ιουλίου, η ταινία να κυκλοφορήσει ξανά στους κινηματογράφους, έχοντας αποκατασταθεί σε υψηλή ευκρίνεια 4K.

Η ταινία που αγαπήθηκε από τους εκατομμύρια φαν των Beatles, αφού υπέστη την ανάλογη επεξεργασία εικόνας (μάλιστα τα φωτοχημικά του στοιχεία έχουν αποκατασταθεί με το χέρι καρέ καρέ) και ήχου στα Abbey Road Studios, άρχισε πριν από μερικές ημέρες να προβάλλεται και πάλι σε επιλεγμένους κινηματογράφους ανά τον κόσμο.

Ήδη η αλυσίδα κινηματογράφων Picturehouse Cinemas πρόβαλε την ταινία για μια και μόνο βραδιά, με την αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο της Picturehouse Κλερ Μπινς να τονίζει τον ενθουσιασμό της «για την επανακυκλοφορία της ταινίας στην μεγάλη οθόνη ευελπιστώντας πως θα καταφέρει να εμπνεύσει και να σκορπίσει χαμόγελα».

Η υπόθεση της ταινίας

Η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται στην Πέπερλαντ, μια φανταστική χώρα όπου οι κάτοικοί της ζουν ειρηνικά κι αγαπούν ιδιαίτερα τη μουσική.

Όλα κυλούν ομαλά μέχρι που τα μοχθηρά «Blue Meanies», τα μπλε τέρατα που απεχθάνονται τη μουσική, κατακτούν τη Πέπερλαντ, διαταράσσοντας τη γαλήνη.

Το μόνο που μπορεί να φέρει ξανά τη χαρά στην Πέπερλαντ είναι η μουσική των Beatles οι οποίοι μαζί με τον καπετάνιο Φρεντ και το Κίτρινο Υποβρύχιό του, φτάνουν στην Πέπερλαντ διασχίζοντας διάφορες φανταστικές θάλασσες (του Χρόνου, των Τεράτων, των Τρυπών κ.ά.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από τα χαρούμενα χρώματα, το χιούμορ και την παιδικότητα των κινουμένων σχεδίων, η ταινία σχεδόν απευθύνεται… σε ενήλικες καθώς περνάει ξεκάθαρα μηνύματα εναντίον του συντηρητισμού και των στερεοτύπων της εποχής, ενώ διαθέτει λογοπαίγνια και ευφυή παιχνιδίσματα της αγγλικής γλώσσας που σίγουρα θα ξενίσουν όσους την δουν χωρίς να γνωρίζουν κάποια βασικά στοιχεία της αγγλικής αργκό.

Φυσικά η ταινία είναι γεμάτη από τα πλέον γνωστά και εμβληματικά κομμάτια του γκρουπ, όπως τα «Yellow Submarine», «Eleanor Rigby», «A Day In The Life», «Lucy In The Sky With Diamonds», «With A Little Help From My Friends».

Τέλος, για την ιστορία, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε πως οι τέσσερις Beatles αρχικά δεν είχαν ενθουσιαστεί και πολύ με την ιδέα ενός φιλμ κινουμένων σχεδίων και συμφώνησαν να γίνει η ταινία μόνο και μόνο επειδή έτσι όριζε το συμβόλαιο τους.

Δια του λόγου το αληθές, αρνήθηκαν μέχρι και να δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες του φιλμ, αλλά τελικά όταν είδαν το τελικό αποτέλεσμα ενθουσιάστηκαν αρκετά ώστε να εμφανιστούν για λίγα δευτερόλεπτα και μόλις στην τελευταία σκηνή της ταινίας.

Η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή Μεγάλης Βρετανίας και ΗΠΑ σε σκηνοθεσία Τζορτζ Ντάνινγκ, ενώ οι ηθοποιοί που ακούστηκαν ήταν οι: Πολ Αγγέλης (για Ρίνγκο Σταρ, Τζορτζ Χάρισον, «Chief Blue Meanie», και του αφηγητή της ταινίας), Τζέφρι Χιουζ (ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ) και Τζον Κλάιβ (ως Τζον Λένον).

Η πρεμιέρα του «Yellow Submarine» έγινε στις 17 Ιουλίου 1968 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στους αμερικανικούς κινηματογράφους κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Στη μικρή οθόνη προβλήθηκε για πρώτη φορά από το δίκτυο CBS το 1972.