Ο Κέβιν Σπέισι ζητά να δικαστεί από την κοινή γνώμη για τις εναντίον του κατηγορίες

Με μια συνέντευξη 98 λεπτών που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κέβιν Σπέισι απαντά στις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα, που πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο, μέχρι την εποχή που πήγαινε γυμνάσιο.

Την τελευταία φορά που ο Κέβιν Σπέισι μίλησε δημόσια για τις κατηγορίες εναντίον του στην υπόθεση #MeToo, βρισκόταν έξω από το δικαστήριο του Σάουθγουαρκ και είχε μόλις απαλλαγεί από εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο εδώλιο του κατηγορουμένου, είχε ξεσπάσει σε κλάματα ευχαριστώντας τους ενόρκους για την αθωωτική απόφαση.

Τώρα «δικάζεται» ενώπιον του τηλεοπτικού κοινού με το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked», το οποίο αναμένεται να προβληθεί από το Channel 4 και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί θα παρουσιάζει νέες καταγγελίες εναντίον του, που αφορούν σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση.

Λίγο πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έδωσε συνέντευξη –με τίτλο «Δεν θα μείνω άφωνος»– στον πρώην παρουσιαστή του GB News Νταν Γούτον, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει φλερτάρει με νεαρούς που συμμετείχαν σε προγράμματα του Ιδρύματος Κέβιν Σπέισι, ότι είχε σχέσεις με άλλους ηθοποιούς και ότι υπήρξαν περιπτώσεις που το ενδιαφέρον ήταν μονόπλευρο (από τη δική του πλευρά).

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μου στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορώ και δεν πρόκειται να αναλάβω την ευθύνη ή να ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε για υπερβολικές και κατασκευασμένες ιστορίες».

Οπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο κατάλογος των νέων καταγγελιών εναντίον του Σπέισι είναι μακρύς και εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, σε δύο ηπείρους, στην επαγγελματική του ζωή, ακόμη και στα χρόνια που πήγαινε στο γυμνάσιο.

Το ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί σε δύο μέρη, παρουσιάζει ονομαστικά δέκα ηθοποιούς, μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου και έναν συμμαθητή του Σπέισι από το γυμνάσιο, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι υπήρξαν θύματα της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Το βράδυ της Παρασκευής οι δικηγόροι του Σπέισι εξέδωσαν δημόσια δήλωση όπου γίνεται λόγος για ψευδείς και μη επαληθευμένους ισχυρισμούς για υποθέσεις «ιστορικές», όπως χαρακτηρίζονται, οι οποίες πηγαίνουν σχεδόν 50 χρόνια πίσω στον χρόνο.

«Ο πελάτης μας βρίσκεται στην άθλια θέση να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του για πιθανές ποινικές κατηγορίες, χωρίς να του παρασχεθεί χρόνος για σωστή έρευνα. Ουσιαστικά, θα πρέπει να δικαστεί από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με νέους ισχυρισμούς, χωρίς να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την δική του πλευρά του στην υπόθεση» αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Οι βρετανοί ηθοποιοί Ρουάρι Κάνον και Ντάνι Ντε Λίλο σε συνεντεύξεις τους κατήγγειλαν τον Σπέισι για ανάρμοστα αγγίγματα. Οι καταγγελίες αφορούν την εποχή που ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic, μια θέση που κράτησε για 11 χρόνια, μέχρι να αναλάβει τον ρόλο του Φρανκ Αντεργουντ στη σειρά «House of Cards».

Ο Ντε Λιλο ανέφερε ότι εκείνη την εποχή ήταν 22 ετών και έκανε βοηθητικές δουλειές στο Old Vic. Οπως υποστήριξε σε διάφορες περιπτώσεις, ο Σπέισι τον πλησίαζε με σεξουαλικές προθέσεις και τον άγγιζε σε ακατάλληλα σημεία. «Ημουν νέος στον χώρο και σκεφτόμουν ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και θα έπρεπε να το αντέξω» είπε.

Ο Κάνον ήταν 21 όταν έκανε το ντεμπούτο του στο West End και στην καλοκαιρινή παραγωγή του Σπέισι στο «Γλυκό Πουλί της Νιότης» του Τενεσί Γουίλιαμς. Αναφέρει ότι στο πάρτι της πρεμιέρας ο Σπέισι τον πλησίασε και τον άγγιξε επιθετικά στα οπίσθια…

Ο Σπέισι αρνείται όσα του προσάπτει ο Ντε Λίλο, αν και παραδέχεται πως υπήρξαν σίγουρα στιγμές που επέδειξε ακατάλληλη συμπεριφορά στο θέατρο. Λέει ακόμη πως όσα είπε ο Κάνον δεν συνέβησαν ποτέ και πως αν είχε γίνει κάτι θα το «έπιαναν» οι κάμερες.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν την εποχή που ο Σπέισι ζούσε και εργαζόταν στις ΗΠΑ.

Ενας ηθοποιός, πρώην πεζοναύτης, που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ με το όνομα Σκοτ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Σπέισι τον είχε καλέσει να δουν μαζί τη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» στον κινηματογράφο και ότι άρχισε να αυνανίζεται δίπλα του μέσα στην αίθουσα. Στη συνέντευξή του ο Σπέισι αναφέρει ότι δεν έχει δει ποτέ αυτή την ταινία και ότι όσα αναφέρονται είναι γελοία.

Ενας άλλος ηθοποιός, που εμφανίζεται με το όνομα Σεθ, καταγγέλλει επίσης τον Σπέισι για ανάρμοστα αγγίγματα, κάτι που ο τελευταίος αρνείται. Το ίδιο κάνει στο ντοκιμαντέρ και ένας ηθοποιός από το «House of Cards», με τον Σπέισι να απαντά ότι οι δυο τους είχαν φιλική σχέση και ότι είναι πιθανό κάποιες φορές να φέρθηκε «ανώριμα» απέναντί του, αλλά ποτέ σε σεξουαλικό πλαίσιο.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο Κρεγκ, ένας Αμερικανός που λέει πως ήταν συμμαθητής του Σπέισι στο γυμνάσιο Τσάτγουορθ, στο Λος Αντζελες, και είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον (μετέπειτα) ηθοποιό. Ο Σπέισι απαντά πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα παιχνίδια που κάνουν όλοι οι 17χρονοι μεταξύ τους…

I will no longer be speechless.

Thank you in advance to all of those who take the time to view this interview. 🙏🏼 https://t.co/OppjgctQuW

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 3, 2024