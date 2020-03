Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε γενικό lockdown

Πακέτο αυστηρών μέτρων ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον, με διάγγελμά του, ύστερα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για ολιγωρία στο θέμα της υιοθέτησης περιορισμών για την αναχαίτιση εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Στο διάγγελμά του, ο Τζόνσον είπε στους Βρετανούς ότι επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ψώνια.

2. Άσκηση, μόνο μία φορά τη μέρα.

3. Ιατρικές επισκέψεις.

4. Φροντίδα συγγενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

5. Κυκλοφορία μόνο ενός ή δύο ατόμων μαζί εκτός σπιτιού.

6. Για εργασία, μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι.

Η αστυνομία θα μπορεί να επιβάλει τα μέτρα, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άλλοι 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία από τον κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νεκρών να ανέρχεται σε 335, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 6.650 σήμερα, Δευτέρα, από 5.683 την Κυριακή.

Ο βρετανός πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στην αποφυγή κατάρρευσης του βρετανικού συστήματος Υγείας, το οποίο -όπως τόνισε- είναι σημαντικό να κρατηθεί όρθιο.

Σε εκείνο το σημείο, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τις περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που, παρά το προηγμένο σύστημα υγείας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία.

«Ζητάμε από τον κόσμο να μείνει σπίτι. Η κατάσταση είναι κρίσιμη» τόνισε ο Τζόνσον.

Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι για την αγορά των απαραίτητων αγαθών από τα σούπερ μάρκετ, για τη μετάβαση σε φαρμακεία και τη δουλειά, μόνο σε απαραίτητες περιπτώσεις, ενώ θα μπορεί να πηγαίνει κανείς και για τρέξιμο.

Οι αστυνομικές αρχές θα επιβάλλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Επιπλέον, στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τζόνσον περιλαμβάνεται και η απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων άνω των δύο ατόμων.

Ακουσε τα «καμπανάκια» των επιστημόνων

Ο βρετανός πρωθυπουργός άκουσε τις εισηγήσεις των επιστημόνων οι οποίοι έκρουαν διαρκώς τον κώδωνα του κινδύνου ότι η στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Βρετανία για την επιβράδυνση της επιδημίας του κορονοϊού θα μπορούσε να προκαλέσει έως και 70.000 επιπλέον θανάτους μέσα στο 2020.

Σύμφωνα με μια ομάδα ερευνητών του University College του Λονδίνου (UCL), του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και του κέντρου ερευνών Health Data Research UK, η μέχρι χθες προσέγγιση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν εντελώς λάθος.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα του συστήματος υγείας της χώρας NHS για να εκτιμήσουν το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού υψηλού κινδύνου μπροστά στη νόσο Covid-19 και να υπολογίσουν την πιθανότητα που έχουν αυτά τα πρόσωπα να μολυνθούν, βάσει διαφορετικών σεναρίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, το 20% του πληθυσμού στη Βρετανία είναι υψηλού κινδύνου (άνω των 70 ετών ή με υποκείμενα νοσήματα).

Αυτό αντιπροσωπεύει 13 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων θα πέθαιναν κατά μέσο όρο φέτος 600.000, ακόμα κι αν δεν υπήρχε αυτή η πανδημία.

Όμως, το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε η καραντίνα, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει στους επαγγελματίες υγείας περαιτέρω πίεση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους, σύμφωνα με τους συντάκτες.

«Όλα τα μοντέλα που έχουμε δει έως σήμερα δεν είναι ξεκάθαρα» σε ό,τι αφορά τους κινδύνους της συν-νοσηρότητας, σχολίασε ο Αμιτάβα Μπανερζί, ερευνητής του UCL, επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης στο θέμα της υπερβολικής θνησιμότητας.

«Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ο αριθμός των 70.000 είναι το αποτέλεσμα σεναρίων σχετικά με την υπερβολική θνησιμότητα που συνδέεται με τον κορονοϊό σε διάστημα ενός έτους» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ώρα που η Ιταλία, η Γαλλία ή η Ισπανία εφάρμοσαν δραστικά μέτρα καραντίνας, η βρετανική στρατηγική πρέπει να βελτιωθεί, υποστήριξε ο ερευνητής.

«Προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε γιατί δεν κάνουμε περισσότερα στη Βρετανία (…). Εάν είχαμε ενεργήσει μία εβδομάδα νωρίτερα, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων και των νεκρών» υπογράμμισε.

Νωρίτερα ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ είχε καλέσει όλους τους Βρετανούς οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό να επαναπατριστούν άμεσα, ώστε να αποφύγουν τυχόν εγκλωβισμό τους σε ξένο κράτος καθώς όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις τους, αλλά και πολλά αεροδρόμια κλείνουν.

«Προτρέπουμε μετ’ επιτάσεως τους βρετανούς τουρίστες στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους τώρα, όσο ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν δρομολόγια. Διότι παντού στον κόσμο οι αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν πτήσεις , ενώ κλείνουν και αεροδρόμια, ορισμένα και χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιστρέψτε όσο είναι καιρός!»

My message to British people travelling abroad: As borders around the world close and international travel becomes more difficult, you are strongly advised to return to the UK now, where & while there are still commercial travel options available. Keep up to date with @FCOtravel

— Dominic Raab (@DominicRaab) March 23, 2020