LIVE: Αναζητείται φως στο τούνελ για τον Πούτιν

Ύστερα από 76 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, είναι πλέον σαφές ότι το σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν για μια γρήγορη επιχείρηση και προσάρτηση περιοχών στα ανατολικά απέτυχε. Και είναι πλέον όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία -και μαζί της όλος ο πλανήτης- έχει παγιδευτεί σε μια σύρραξη από την οποία πρέπει να βρεθεί μια οδός διαφυγής. Αυτήν ψάχνουν για λογαριασμό του Κρεμλίνου, οι… ΗΠΑ!

08:59 Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, στην τακτική ημερήσια ενημέρωσή του για την κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη, στάθηκε στην αδυναμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να ανακοινώσει σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία.

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών απέδωσαν αυτή την απουσία επιτυχιών, στην κακή αρχική εκτίμηση της ουκρανικής αντίστασης και στον σχεδιασμό με βάση το «καλό σενάριο» που είχαν κάνει οι ρώσοι επιτελείς στην έναρξη της εισβολής.

Ο σχεδιασμός της εισβολής είναι πολύ πιθανό να βασίστηκε στη λαθασμένη υπόθεση ότι θα υπήρχε περιορισμένη αντίσταση η οποία θα επέτρεπε στον ρωσικό στρατό να περικυκλώσει και να προσπεράσει τα αστικά κέντρα με ταχύτητα. Αυτή η υπόθεση υπαγόρευσε στις ρωσικές δυνάμεις να προσεγγίσουν την πρώτη φάση της εισβολής με ελαφριές δυνάμεις ώστε να περιορίσουν και τα κόστη (σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους).

08:30 Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ συμφώνησαν στην επίσπευση της διάθεσης πρόσθετης βοήθειας 39,8 δισ. δολαρίων (37,68 δισ. ευρώ) στην Ουκρανία όπως δήλωσαν δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για τη σχετική νομοθετική πρόταση.

Οι κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, χαλάρωσαν τους φόβους για το ενδεχόμενο ότι μία καθυστερημένη ψήφος θα μπορούσε να διακόψει τη ροή αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς την κυβέρνηση του Κιέβου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ενδεχόμενο να ψηφίσει το αναφερόμενο σχέδιο ακόμη και εντός της Τρίτης.

06:10 Περίπου εκατό άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο πολιορκούμενο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε πως στον αχανή χώρο των εγκαταστάσεων βρίσκονται άμαχοι, πέρα από τους 100.000 κατοίκους σε άλλους τομείς της πόλης, που έχει υποστεί τεράστιες ζημιές.

«Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ποιοι ανάμεσά τους θέλουν να φύγουν από την πόλη», λιμάνι στρατηγικής σημασίας στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα, είπε ο Κιριλένκο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ουκραΐνσκα Πράβντα».

06:00 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε πως τον ανησυχεί το ότι ο ρώσος ομόλογός του δεν έχει οδό διαφυγής, έναν τρόπο δηλαδή που να οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προσέθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τι μπορεί να κάνει γι’ αυτό.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε σε πολιτική εκδήλωση στο Ποτόμακ, προάστιο της Ουάσινγκτον, επανέλαβε για πολλοστή φορά την εκτίμησή του πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πίστευε εσφαλμένα ότι η εισβολή στην Ουκρανία θα διέλυε το NATO και την ΕΕ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο καθώς οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες συσπειρώθηκαν στο πλευρό των Ουκρανών.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, ο ρώσος πρόεδρος είναι εξαιρετικά υπολογιστής και το πρόβλημά του είναι τώρα πως «δεν έχει δρόμο να βγει» από τη σύρραξη, προσθέτοντας πως ο ίδιος και κυβέρνησή του εξετάζουν «τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό».

05:45 Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «βλέπουν ενδείξεις» πως Ουκρανοί μεταφέρονται παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία.

«Βεβαίως έχουμε δει ενδείξεις ότι Ουκρανοί μεταφέρονται στη Ρωσία, δεν μπορώ να πω πόσοι είναι οι καταυλισμοί ή πώς μοιάζουν», είπε ο Τζον Κίρμπι κατά την τακτική ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Όμως έχουμε ενδείξεις πως Ουκρανοί εκτοπίζονται παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία», επέμεινε, αποκαλώντας το γεγονός αυτό «εξωφρενικό», αντίθετο με τη συμπεριφορά «υπεύθυνης δύναμης».

«Κάθε φορά που νομίζεις ότι (οι Ρώσοι) δεν μπορούν να πέσουν πιο χαμηλά, σου αποδεικνύουν πως κάνεις λάθος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1,16 εκατ. Ουκρανοί έχουν μεταφερθεί από την πατρίδα τους στη Ρωσία.

00:32 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο που ενεργοποιεί ένα μέτρο της εποχής του Φραγκλίνου Ρούζβελτ ώστε να επιταχυνθούν οι παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο. Έκανε δε λόγο για «άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα τους να υπερασπιστούν τη χώρα και τη δημοκρατία του έναντι του βάρβαρου πολέμου του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Το μέτρο προβλέπει υπενοικίαση ή δανεισμό οπλισμού στην Ουκρανία καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023. Παρόμοιο μέτρο είχε εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο το 1941, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να βοηθηθούν σύμμαχοι να αντιμετωπίσουν τη ναζιστική Γερμανία και τον άξονα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε μέσω Twitter τις ΗΠΑ για την υποστήριξή της στον «αγώνα για την ελευθερία και το μέλλον μας» κάνοντας λόγο περί «ιστορικού βήματος».

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022