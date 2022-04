LIVE: Η «χημική» άλωση της Μαριούπολης

Μπορεί να έχει αρχίσει ο χημικός πόλεμος στην Ουκρανία; Αυτό είναι το ερώτημα καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για χρήση απαγορευμένων όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις, ιδίως στο μέτωπο της μαρτυρικής Μαριούπολης, για την υπεράσπιση της οποίας οι Ουκρανοί έδιναν μια ύστατη μάχη.

09:06 Οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία θα ενταθούν τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αν η Ρωσία συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές της εκεί, αναφέρει σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στο τακτικό ενημερωτικό του σημείωμα για την κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη.

Οι ρωσικές επιθέσεις παραμένουν εστιασμένες στις ουκρανικές θέσεις κοντά στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ με περαιτέρω μάχες γύρω από την Χερσώνα και το Μικολάεφ και μια ανανεωμένη προώθηση προς το Κραματόρσκ, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποσύρονται από την Λευκορωσία προκειμένου να αναδιπλωθούν σε υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε επίσης στην ανακοίνωσή του το βρετανικό υπ. Αμυνας.

08:01 Σύμφωνα με δημοσκόπηση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, 71% των Αμερικανών θεωρούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν υπεύθυνο για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Ενα 68% των ερωτηθέντων ωστόσο κατηγορούν και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

!! 07:10 Σύμφωνα με τους λονδρέζικους Times, η βρετανική κυβέρνηση ερευνά τις καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία στη Μαριούπολη. Η έρευνα είχε ως αφορμή δήλωση εκπροσώπου των φιλορώσων αυτονομιστών που δεν απέκλεισε τη χημική επίθεση προκειμένου να εκδιωχθούν οι υπερασπιστές της πόλης.

H υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι υπάρχουν αναφορές για χρήση χημικών όπλων σε επίθεση στη Μαριούπολη και πως αυτές οι αναφορές διερευνόνται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

«Οποιαδήποτε χρήση τέτοιων όπλων συνιστά απαράδεκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης και θα ζητηθούν ευθύνες από τον Πούτιν και το καθεστώς του», συμπλήρωσε η επικεφαλής του Φόρειν Οφις.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022