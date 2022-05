LIVE: 11 εβδομάδες πολέμου – κι αν η Ρωσία εισβάλει στη Φινλανδία;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκλεισε 11 εβδομάδες —ήταν Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέτασσε τις στρατιές του να προσβάλουν τη ρωσοουκρανική μεθόριο, στοχεύοντας σε ένα blitzkrieg, έναν κεραυνοβόλο πόλεμο που θα του έφερνε τη νίκη μέσα σε λίγες ημέρες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι Ουκρανοί, με τη βοήθεια της Δύσης, αντιστάθηκαν. Και συνεχίζουν να αντιστέκονται…

07:20 Η Ρωσία συνιστά πλέον την «πιο άμεση απειλή» για τη διεθνή τάξη, μετά τη στρατιωτική εισβολή της στην Ουκρανία: αυτό τόνισε από το Τόκιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ρωσία «είναι σήμερα η πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια τάξη, με τον βάρβαρο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και την ανησυχητική συμφωνία της με την Κίνα», δήλωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν έπειτα από τις συνομιλίες που είχε, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα.

Today we have taken important steps forward to strengthen our relations.

First, we are launching an EU-Japan Digital Partnership.

The first of its kind. Because leadership in this field is key to our competitiveness and security

