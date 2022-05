Ιστορική στιγμή: «Ναι» της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Ο φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι η χώρα τους θα υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, ανατρέποντας δεδομένα 70 ετών.

Οι δύο ηγέτες διευκρινίζουν στην κοινή δήλωσή τους ότι η απόφαση της Φινλανδίας θα ανακοινωθεί επίσημα την Κυριακή στην βορειοατλαντική συμμαχία.

«Το να είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα ενίσχυε την ασφάλεια της Φινλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία θα ενίσχυε την συμμαχία στο σύνολό της. Η Φινλανδία πρέπει να αιτηθεί χωρίς καθυστέρηση ένταξη στο NATO», αναφέρουν ο Νιινίστο και η Μαρίν στην κοινή δήλωσή τους.

«Ελπίζουμε ότι τα βήματα σε εθνικό επίπεδο που χρειάζονται ακόμη για να ληφθεί η απόφαση αυτή, θα γίνουν γρήγορα εντός των επόμενων λίγων ημερών», προσθέτουν.

Η Φινλανδία αποφάσισε να πει το «ναι» στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, μετά από δεκαετίες στις οποίες κρατούσε ουδέτερη στάση μετά την εισβολή της τότε Σοβιετικής Ενωσης στο έδαφός της, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δύο χώρες μοιράζονται σύνορα μήκους 1.300 χιλιομέτρων.

Ο Νιινίστο, τακτικός συνομιλητής του Βλαντίμιρ Πούτιν τα τελευταία χρόνια, όπως και η σοσιαλδημοκράτης Μαρίν, είχαν ήδη καταστήσει σαφές πως η Φινλανδία αποφάσισε να ενταχθεί στην Ατλαντική Συμμαχία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ένταξή της, όπως και αυτή της Σουηδίας, που επίσης αναμένεται να υποβάλει αίτημα ένταξης, θεωρείται ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και ΕΕ έχουν ήδη δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη τους για την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

