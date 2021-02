Κροίσοι, ελάτε στην Ελλάδα με δικά σας family offices!

Τα ανακλαστικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη να νομοθετήσει υπέρ της ειδικής φορολόγησης ξένων εταιρειών του τύπου family offices («οικογενειακά γραφεία», διαχείρισης περιουσίας δηλαδή) προβάλλει το κατεξοχήν Μέσο των μπίζνες και των Κροίσων, το αμερικανικό Forbes.

Το δημοσίευμά του τιτλοφορείται «Η Ελλάδα καλοπιάνει τους μεγιστάνες με νέο νόμο για τα family offices» και ερμηνεύει τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα ως «προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει πλούσιες οικογένειες με ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά επενδυτικά γραφεία των σούπερ πλουσίων».

Η νομοθετική πρωτοβουλία, γράφει το Forbes, εκδηλώθηκε μέσα στον χιονιά της Αθήνας την περασμένη Τετάρτη και δίνει στα family offices χαμηλούς φόρους «με την ελπίδα ότι θα συνεισφέρουν δημιουργικά στην ευημερία της χώρας». Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ένα τέτοιο οικογενειακό γραφείο «πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον πέντε άτομα και να έχει ετήσιες δαπάνες άνω του 1 εκατ. ευρώ».

Το αμερικανικό Μέσο σχολιάζει (επάνω η σχετική σελίδα) ότι τέτοια κριτήρια πληρούν οι περισσότεροι (πλούσιοι, φυσικά), δεδομένου ότι ακριβώς για την εξυπηρέτηση των Κροίσων υπάρχουν αυτά τα family offices, για να διαχειρίζονται δηλαδή τον πλούτο τους. Το δέλεαρ συνίσταται σε πραγματικό φορολογικό συντελεστή 1,7% και σε μηδενικό ΦΠΑ για τις εγχώριες συναλλαγές τους.

Το Forbes παραθέτει δηλώσεις του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη ο οποίος είπε ότι, ανταποδοτικώς, «η Ελλάδα θα επωφεληθεί από τις δαπάνες που θα κάνουν για τα γραφεία τους, για παράδειγμα για την αγορά ή για τη μίσθωση ακινήτου». Επίσης είπε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες προσπορισμού χρημάτων: «Μπορεί να επιλέξουν και να στηρίξουν με δωρεές τον πολιτισμό, το θέατρο, κάποιο μουσείο, τον αθλητισμό».

