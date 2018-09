Υπόθεση Σκριπάλ: Η Σκότλαντ Γιαρντ απαντά στη Μόσχα για τις φωτογραφίες των υπόπτων

Η Σκότλαντ Γιαρντ έδωσε τη δική της εξήγηση για την ταυτόχρονη εμφάνιση σε διαφορετικές φωτογραφίες των δύο ανδρών που φέρονται ως ύποπτοι για τη δηλητηρίαση του ρώσου πρώην κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια, υποστηρίζοντας ότι καταγράφηκαν από δύο διαφορετικές κάμερες κατά την έξοδό τους από τη ζώνη ασφαλείας του αεροδρόμιο του Γκάτγουικ.

Τη δήλωση αυτή έκανε στον ανταποκριτή του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ.

«Πέρασαν από δύο διαφορετικές εξόδους την ίδια ακριβώς στιγμή. Είναι δύο διαφορετικές κάμερες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Can you help us with our investigation into the #Salisbury attack?

If you know these men or saw them in the UK between Friday 2 March and Sunday 4 March, contact police in confidence.

☎️ 0800 789 321

📩 Salisbury2018@met.police.uk pic.twitter.com/VeekJtrcrJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2018