ΗΠΑ: Απολύθηκε η αστυνομικός που μπήκε σε λάθος σπίτι και σκότωσε έναν άνδρα

Η αστυνομία του Ντάλας απέλυσε τη Δευτέρα μια αστυνομικό η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αφού πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα μέσα στο διαμέρισμά του επειδή νόμιζε ότι βρισκόταν στο δικό της σπίτι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η αστυνομική διευθύντρια του Ντάλας Γ. Ρενί Χολ ανέφερε ότι η υπηρεσία απέλυσε την Άμπερ Γκάιγκερ για τις ενέργειές της εκείνη τη νύχτα στις αρχές Σεπτεμβρίου και για την «εχθρική συμπεριφορά» που επέδειξε όταν τη συνέλαβαν οι συνάδελφοί της. Η Αστυνομία δεν διευκρίνισε τι θεωρεί «εχθρική» συμπεριφορά.

Η 30χρονη Γκάιγκερ, που υπηρετούσε στο Ντάλας την τελευταία πενταετία, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα αφού πυροβόλησε και σκότωσε τον 26χρονο Μπόθαμ Τζιν. Ο θάνατος του Αφροαμερικανού, άοπλου άνδρα μέσα στο σπίτι του, από τα πυρά μιας λευκής αστυνομικού πυροδότησε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στην πόλη. Πολλοί ήταν εκείνοι που ζητούσαν την απόλυση της Γκάιγκερ αλλά και να της απαγγελθούν πιο βαριές κατηγορίες, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Ο Σ. Λι Μέριτ, ένας δικηγόρος της οικογένειας του Τζιν, είπε ότι η Ρενί Χολ ενημέρωσε τους συγγενείς για την απόφαση της υπηρεσίας το βράδυ της Κυριακής και ότι εκείνοι την ενέκριναν. «Η οικογένεια Τζιν είπε ότι αυτή ήταν μια πρώτη νίκη αλλά ακόμη επικεντρώνονται στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και στην επιβολή της κατάλληλης ποινής» είπε, προσθέτοντας ότι οι συγγενείς δεν αποκλείουν την πιθανότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια εναντίον του δήμου του Ντάλας και της Αστυνομίας.

#BREAKING: Officer Amber Guyger has been fired. DPD said she was terminated for her "actions" and she engaged in "adverse conduct" when she shot and killed Botham Jean in his own apartment. https://t.co/cRGeqxc1pG pic.twitter.com/eNjvNTgB5j

— FOX 4 NEWS (@FOX4) September 24, 2018