Eνοχος για οκτώ κατηγορίες φοροδιαφυγής πρώην συνεργάτης του Τραμπ

Eνοχος για οκτώ κατηγορίες κρίθηκε ο πρώην επικεφαλής του προεκλογικού επιτελείου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, ο οποίος δικαζόταν από ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Trump’s former campaign chairman Paul Manafort found guilty on tax, financial reporting & bank fraud charges https://t.co/vKOsa80otV pic.twitter.com/jwbZoKgVQy

Συνολικά του είχαν αποδοθεί 18 κατηγορίες, όμως οι ένορκοι κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση μόνο για τις οκτώ από αυτές.

BREAKING: After Paul Manafort is found guilty on 8 charges, President Trump praises his former campaign chairman as a "good man" and attacks special counsel Robert Mueller's investigation as "witch hunt" and a "disgrace" https://t.co/5gB0TSkzGb pic.twitter.com/MVjbQcMaLO

Ο Μάναφορτ κρίθηκε ένοχος για πέντε κατηγορίες φοροδιαφυγής, για μία (από τις συνολικά τέσσερις) κατηγορίες που σχετίζονταν με την απόκρυψη τραπεζικών λογαριασμών του στο εξωτερικό και για δύο (από τις εννέα) κατηγορίες τραπεζικής απάτης που αντιμετώπιζε.

JUST IN: Pres. Trump says he feels "very badly for Paul Manafort."

"It doesn't involve me…This has nothing to do with Russian collusion. This started as Russian collusion. This has absolutely nothing to do—this is a witch hunt and it's a disgrace." https://t.co/s57YQ8bk5q pic.twitter.com/kaWTJz9UDW

