Μπενφίκα-ΠΑΟΚ 1-1: Ευκαιρία πρόκρισης στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την τρελή πορεία του προς τ’ αστέρια! Και τη συνεχίζει αήττητος, μένοντας όρθιος και στο «Ντα Λουζ» απέναντι στην πανίσχυρη Μπενφίκα. Ο «Δικέφαλος», μετά τη Λισαβόνα είναι ολοζώντανος κι ένα μόλις βήμα πριν από την είσοδό του στους ομίλους του Champions League.

Στο παιχνίδι της Τρίτης τα κακά μαντάτα για τον ΠΑΟΚ ήρθαν όταν ο Μάζιτς είδε παράβαση στην επαφή του Μαουρίσιο πάνω στον Ζέρντσον Φερνάντεζ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Πίζι να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι ανοίγοντας το σκορ (1-0) για την Μπενφίκα.

⚽️ UEFA Champions League: Benfica 1-1 PAOK | PAOK is the bookies’ biggest underdog in the round, and Pizzi’s first half stoppage time penalty had things looking like business as usual in Portugal. But Egyptian winger Amr Warda give PAOK the upper hand heading back to Greece. pic.twitter.com/olRhlc5Hoc

