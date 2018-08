Αυτή είναι η κύρια αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση

«Το να κόψει κανείς το κάπνισμα είναι το ευκολότερο πράγμα. Ξέρω καλά τι σας λέω, καθώς εγώ προσωπικά το έχω κόψει χίλιες φορές».

Με την παράθεση αυτού του αποφθέγματος της εμβληματικής φυσιογνωμίας της αμερικάνικης λογοτεχνίας Μαρκ Τουέιν, η Κομισιόν ενημερώνει για τα διάφορα μέτρα που έχουν λάβει η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της κατά του καπνίσματος με τη μορφή νομοθεσίας, συστάσεων και ενημερωτικών εκστρατειών.

Με λίγα λόγια, το κάπνισμα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία στην ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, καθώς ευθύνεται για περίπου 700.000 θανάτους τον χρόνο, με το περίπου 50% των καπνιστών να πεθαίνει πρόωρα (κατά μέσο όρο 14 χρόνια νωρίτερα). Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνεται, το ποσοστό των καπνιστών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι υψηλό: το 28% του συνολικού πληθυσμού και το 29% των νεαρών Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών καπνίζουν.

Chart shows share of teenagers by gender (15-19 years) who are smoking in Europe. Source: https://t.co/EQN9OndN2g pic.twitter.com/lOtHVv2SJM

