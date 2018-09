Οι ΗΠΑ θέλουν επέκταση των αεροπορικών και ναυτικών βάσεών τους στην Ελλάδα

Στις συζητήσεις Ελλάδας – ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην χώρα μας αναφέρεται η Wall Street Journal που κάνει λόγο για ευρύτερη χρήση αεροπορικών και ναυτικών βάσεων.

Ουσιαστικά, με την ευρύτερη χρήση αεροπορικών και ναυτικών βάσεων στην Ελλάδα οι ΗΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς υπάρχει αύξηση της έντασης στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Επί της ουσίας, δηλαδή, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως… αντίβαρο.

Σύμφωνα με τη WSJ, οι αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν την Ελλάδα ως “ελκυστική περιοχή” για γεωπολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο απόγειό τους.

