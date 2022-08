Καλιφόρνια: Απαγόρευσαν την πρόσβαση στο ψηλότερο δέντρο του πλανήτη

Το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο, σύμφωνα με το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, με ύψος 115,92 μέτρα και ηλικία 700-800 ετών, βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ρέντγουντ στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για τον Υπερίωνα, ένα μεγάλο κωνοφόρο δέντρο (σεκόγια) της οικογένειας των Κυπαρισσοειδών. Tο όνομά του προέρχεται από τη μυθολογία, καθώς ο Υπερίων ήταν ένας από τους Τιτάνες και πατέρας του θεού Ηλιου και της θεάς Σελήνης.

Το πάρκο ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στο δέντρο, με ποινή σε όσους δεν τη σεβαστούν έως και έξι μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 δολάρια.

«Η γιγάντια σεκόγια βρίσκεται βαθιά στο πάρκο χωρίς μονοπάτι μέσα από πυκνή βλάστηση και απαιτείται πολλή ώρα πεζοπορίας για να φτάσει κανείς κοντά του», αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του εθνικού πάρκου.

«Παρά τη δύσκολη διαδρομή, η αυξημένη δημοτικότητα λόγω των μπλόγκερ, των ταξιδιωτικών συντακτών και των ιστοσελίδων έχει καταλήξει στην καταστροφή του οικοσυστήματος γύρω από τον Υπερίωνα. Ως επισκέπτης, πρέπει να αποφασίσεις αν θα είσαι μέρος της προστασίας αυτού του μοναδικού τοπίου – ή αν θα είσαι μέρος της καταστροφής του» σημειώνεται.

The park has never built a trail to the tree, which might have helped protect the area, because Hyperion, discovered by two researchers in 2006, might not be the world’s tallest tree for long and could cease to be an attraction.

Read more: https://t.co/jByKEgfulV pic.twitter.com/4l7acMmUIS

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 2, 2022