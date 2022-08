Κάνσας: «Ναι» στις αμβλώσεις ψήφισαν οι κάτοικοι της βαθιά συντηρητικής πολιτείας

Οι ψηφοφόροι στο Κάνσας, μία μεσοδυτική, βαθιά συντηρητική πολιτεία των ΗΠΑ, τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικής πρόνοιας για την άμβλωση, στην πρώτη σημαντική ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιν του 1973.

Οι ψηφοφόροι της πολιτείας απέρριψαν την πρόταση αναθεώρησης του πολιτειακού Συντάγματος που θα αντικαθιστούσε το υπάρχον κείμενο στον θεμελιώδη νόμο και θα άνοιγε τον δρόμο είτε για αυστηρότερους περιορισμούς των αμβλώσεων είτε για την απαγόρευση των επεμβάσεων αυτών.

Το 62% των ψηφοφόρων απέρριψε την πρόταση, ενώ το 38% την υποστήριξε, με το 78% των προβλεπόμενων ψήφων να είχε καταμετρηθεί.

Ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τονίζοντας ότι η νίκη των υπερασπιστών του δικαιώματος στην άμβλωση δείχνει πως «η πλειοψηφία των Αμερικανών συμφωνεί ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση» σε επεμβάσεις αυτού του είδους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Το Κογκρέσο θα όφειλε να ακούσει τη βούληση του αμερικανικού λαού και να αποκαταστήσει τις πρόνοιες» που ακύρωσε τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο, πρόσθεσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Η χθεσινή διαδικασία ήταν το πρώτο δημοψήφισμα σε πολιτειακό επίπεδο και παρακολουθήθηκε στενά, καθώς θεωρείται πρώιμος δείκτης για το εάν και κατά πόσον το ζήτημα της άμβλωσης θα κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Tonight, Kansans used their voices to protect women’s right to choose and access reproductive health care.

It’s an important victory for Kansas, but also for every American who believes that women should be able to make their own health decisions without government interference.

— President Biden (@POTUS) August 3, 2022