Η Ρωσία αποσύρει μονάδες από τα σύνορα με την Ουκρανία

Έπειτα από εβδομάδες έντασης και συσσώρευσης ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου διέταξε μια σειρά μονάδων που βρίσκονταν στην περιοχή να επιστρέψουν στη βάση τους.

Η ΕΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 100.000 ρώσοι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, καθώς και στην Κριμαία.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την απότομη αύξηση της ισοτιμίας του ρουβλίου, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων με τη Δύση για τη μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην Κριμαία, ο Σόιγκου είπε ότι οι μονάδες της περιοχής θα επιστρέψουν στη βάση τους.

«Πιστεύω πως οι στόχοι της αιφνιδιαστικής άσκησης επιτεύχθηκαν πλήρως. Τα στρατεύματα κατέδειξαν την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν μια αξιόπιστη άμυνα για τη χώρα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση για αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα. Διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους διεθνείς εταίρους της χώρας του για την υποστήριξή τους.

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021